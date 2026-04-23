Resumen: Grave error en el Hospital San Juan de Dios de Yarumal: practicante administró mal un medicamento y envió a una paciente a la UCI.

¡Negligencia fatal! Practicante le suministró medicamento equivocado a una paciente y la mandó directo a la UCI

Una grave falla en los protocolos de atención al interior de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Yarumal, Antioquia, tiene hoy a una paciente debatiéndose entre la vida y la muerte en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Medellín.

Según los informes preliminares, el incidente se originó cuando una practicante habría suministrado por vía intravenosa un medicamento antiácido cuya prescripción médica era estrictamente de administración oral.

Esta equivocación, considerada un evento adverso de alta complejidad, provocó un deterioro sistémico inmediato en la salud de la paciente, obligando a activar protocolos de emergencia de carácter urgente.

Dada la gravedad de la reacción, la paciente tuvo que ser remitida bajo monitoreo constante hacia un centro asistencial de mayor nivel en la capital antioqueña, donde especialistas trabajan para estabilizar sus signos vitales.

Le puede interesar: ¡Brutalidad sin límite! Capturado hombre por golpear hasta la muerte a perrita en Bucaramanga

El centro hospitalario de Yarumal emitió un comunicado oficial lamentando el suceso y confirmando que se han iniciado las investigaciones internas para determinar las circunstancias exactas del error cometido.

La institución puso el foco en la supervisión académica, reconociendo que el procedimiento fue realizado por personal en prácticas, lo cual ha generado un fuerte cuestionamiento sobre los filtros de vigilancia que deben existir en entornos clínicos de alta sensibilidad.

Como respuesta inmediata, el hospital anunció el inicio de procesos disciplinarios y acciones administrativas contra la estudiante implicada y, de manera crucial, contra el personal de planta encargado de su supervisión.

Asimismo, la E.S.E. exigió a la entidad educativa de donde proviene la alumna un ajuste drástico en los controles y en el acompañamiento a los estudiantes, con el fin de evitar que una falencia técnica se transforme nuevamente en una tragedia humana.

Más noticias de Antioquia