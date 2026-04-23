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    ¡Brutalidad sin límite! Capturado hombre por golpear hasta la muerte a perrita en Bucaramanga

    Un video desató indignación y terminó en captura. El caso de la perrita ‘Kira’ sigue generando reacciones mientras se conocen detalles del caso.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Brutalidad sin límite! Capturado hombre por golpear hasta la muerte a perrita en Bucaramanga

    Resumen: Capturan a hombre en Bucaramanga por brutal maltrato animal que causó la muerte de la perrita Kira. Medicina Legal confirmó las causas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un caso de maltrato animal ha generado indignación en Bucaramanga tras conocerse nuevos detalles sobre la muerte de ‘Kira’, una perrita que fue víctima de una agresión violenta.

    El hecho salió a la luz luego de que circulara un video en el que se observa a un hombre golpeando repetidamente a la perrita, mientras esta emitía sonidos de dolor.

    Días después, las autoridades acudieron al lugar y encontraron el cuerpo de la perrita sin vida, enterrado en la parte posterior de la vivienda donde habrían ocurrido los hechos.

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    Según los resultados de la necropsia realizada por Medicina Legal, la causa de la muerte fue un trauma craneoencefálico severo, acompañado de múltiples lesiones como fracturas, hematomas y politraumatismos. Estos hallazgos confirmaron que el deceso se produjo por las agresiones físicas, descartando versiones iniciales que apuntaban a un posible envenenamiento.

    Ante la evidencia recopilada, la Policía procedió con la captura del presunto responsable. Durante la audiencia, el hombre aceptó los cargos, reconoció su responsabilidad en el caso de maltrato y ofreció disculpas públicas por lo ocurrido. Sin embargo, el proceso judicial continúa mientras se define la medida que deberá cumplir.

    En medio de las investigaciones, también se conoció el hallazgo de otros restos de animales en inmediaciones de la vivienda, aunque las autoridades aún verifican si estos casos están relacionados con hechos similares.

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