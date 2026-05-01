¡Eran reincidentes! Capturadas tres mujeres que intentaron fugarse tras apuñalar a una usuaria en TransMilenio

Un intento de robo dentro del sistema TransMilenio terminó con la captura de tres mujeres que, según las autoridades, estarían implicadas en varios casos de hurto bajo la modalidad de raponazo. El procedimiento se realizó en una estación de la troncal de la calle 80, luego de que una usuaria resultara herida durante un forcejeo.

La situación se originó cuando el centro de monitoreo del sistema detectó un posible caso de hurto en curso y dio aviso inmediato a las unidades del Grupo de Transporte Masivo de la Policía Metropolitana de Bogotá. Con esa alerta, los uniformados activaron un operativo de reacción que permitió ubicar a las sospechosas mientras intentaban abandonar el lugar por un puente cercano.

Captura tras intento de fuga en la calle 80

De acuerdo con el relato de la víctima, las tres mujeres habrían intentado arrebatarle su teléfono celular. La resistencia de la usuaria desencadenó un forcejeo en el que resultó lesionada, por lo que fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

Durante el procedimiento de captura, las autoridades realizaron el respectivo registro a las implicadas. En ese momento, a una de ellas le fue encontrada un arma cortopunzante, elemento que incrementó la gravedad de los hechos y encendió las alertas sobre los riesgos para los usuarios del sistema de transporte.

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La teniente coronel Maryam Moreno, comandante del Grupo de Transporte Masivo, confirmó que la rápida reacción policial fue clave para evitar la fuga de las sospechosas. Según indicó, las mujeres fueron interceptadas pocos minutos después de cometido el ataque, lo que permitió su captura en flagrancia.

Cayó el 'Trío de Cosquilleras' en @TransMilenio. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad 3️⃣ mujeres fueron sorprendidas después de hurtar y agredir a una ciudadana en una de las estaciones del occidente, pero su plan fracasó y fueron capturadas en el puente de la calle 80. 🔎Tienen antecedentes por estos delitos. pic.twitter.com/K5XPA6p5bX — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) May 1, 2026

Tras el procedimiento, las detenidas fueron dejadas a disposición de la autoridad competente para el proceso judicial correspondiente. Las autoridades señalaron que las tres presentan antecedentes por conductas similares, lo que refuerza la hipótesis de reincidencia en este tipo de delitos.

El caso se suma a las acciones que adelantan las autoridades en el marco de la estrategia de seguridad enfocada en el sistema de transporte masivo de la capital, con la que se busca reducir los hurtos y mejorar las condiciones para los usuarios.