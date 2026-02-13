Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
    Video

    ¡Indignante! Camioneta de MinEducación atropelló y mató a una perrita en Bogotá

    Una cámara de seguridad captó el momento en que una camioneta de MinEducación arrolla a una perrita.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Indignante! Camioneta de MinEducación atropelló y mató a una perrita en Bogotá

    Resumen: Una camioneta del Ministerio de Educación atropelló y mató a Kira, una perrita de 15 años en Kennedy, Bogotá. La familia denuncia que el conductor huyó del sitio.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El luto embarga a una familia en la localidad de Kennedy tras un presunto acto de imprudencia vial que cobró la vida de una perrita llamada ‘Kira’, de 15 años.

    Los hechos se presentaron el pasado jueves 12 de febrero, cuando una cámara de seguridad captó como una camioneta de alta gama terminó por atropellar a la perrita ‘Kira’, en el barrio Socorro. Para posteriormente huir sin prestar auxilio.

    Gracias a la difusión del video en redes sociales, la comunidad logró identificar que el vehículo está adscrito al Ministerio de Educación Nacional.

    Cruz Roja Antioquia lanza campaña de donaciones para afectados por las lluvias: así puede ayudar

    El propietario de la canina, calificó el hecho como una total imprudencia, señalando que el conductor ignoró las normas básicas de seguridad en una zona residencial.

    Ante la presión ciudadana, el Ministerio de Educación lamentó lo sucedido e informó que ya inició contacto con los propietarios para adelantar las acciones correspondientes contra el conductor implicado.

    Por su parte, la familia de Kira denunció que, tras hacer público el caso, han recibido insultos y amenazas por el hecho de que la perrita estuviera sin correa; sin embargo, defienden que se trataba de su entorno familiar de toda la vida.

