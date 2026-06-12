Resumen: La presentación de Shakira en la inauguración del Mundial 2026 generó una ola de especulaciones en redes sociales, donde algunos usuarios aseguraron, sin pruebas, que una doble habría ocupado su lugar. Mientras las teorías se viralizaban, otros seguidores defendieron que se trató de una confusión causada por la transmisión del evento.

¿Era una doble? Shakira quedó en el centro de una inesperada controversia tras la inauguración del Mundial

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 no solo dejó música, fuegos artificiales y el arranque oficial del torneo más importante del fútbol. Horas después del espectáculo celebrado en el Estadio Ciudad de México, otro tema comenzó a dominar la conversación en redes sociales: una inesperada teoría que puso en duda la presencia de Shakira sobre el escenario.

La cantante barranquillera, una de las figuras más esperadas de la ceremonia, se convirtió en tendencia mundial tras interpretar Dai Dai, la canción oficial de la Copa del Mundo. Sin embargo, parte de la conversación digital dejó de centrarse en su actuación para enfocarse en una teoría viral: algunos internautas aseguraban que la persona que vieron cantar no era la verdadera Shakira.

Las teorías que inundaron las redes

Pocos minutos después de finalizar el espectáculo, plataformas como X, TikTok y Facebook comenzaron a llenarse de publicaciones analizando la apariencia y los movimientos de la artista.

Mensajes como: «Esta no es Shakira ni de chiste», «Soy el único que piensa que Shakira no era la verdadera Shakira» y «Esa no es Shakira», se multiplicaron rápidamente y alimentaron la controversia.

Quienes respaldaban esa versión señalaron supuestas diferencias en algunos rasgos faciales, cambios en la forma de bailar y la escasez de primeros planos durante la transmisión oficial.

Otros usuarios atribuyeron la confusión al vestuario utilizado por la barranquillera, que incluyó un halter top amarillo y una falda blanca dentro de una puesta en escena marcada por efectos visuales, bailarines y una estética futurista.

Incluso comenzó a circular el nombre de Rebecca Maiellano, conocida como «Shakibecca», una imitadora venezolana reconocida por su gran parecido físico con la intérprete de Hips Don’t Lie.

El show que abrió el Mundial 2026

Más allá de las especulaciones, la presentación de Shakira fue uno de los momentos más destacados de la ceremonia inaugural. La colombiana interpretó Dai Dai, tema oficial del torneo que comparte con el artista nigeriano Burna Boy, sumando así una nueva aparición en eventos relacionados con la Copa del Mundo.

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El espectáculo también contó con la participación de artistas como Lila Downs, Maná, J Balvin, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, Belinda, Andrea Bocelli y la cantante surcoreana Ejae. Por su parte, Alejandro Fernández fue el encargado de interpretar el himno nacional mexicano.

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Miles de aficionados presentes en el Estadio Ciudad de México siguieron la ceremonia antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Sin evidencias sobre una supuesta doble

Pese a la magnitud de la discusión en redes sociales, hasta el momento no existe evidencia verificable que respalde la teoría de que una doble sustituyó a Shakira durante la inauguración.

Mientras algunos continuaron difundiendo especulaciones, otros seguidores defendieron que sí era la artista colombiana y atribuyeron la confusión a factores propios de las transmisiones en vivo, como la iluminación, los ángulos de cámara, el maquillaje o la calidad de ciertas tomas.

Ni Shakira ni los organizadores del evento se han pronunciado sobre los comentarios surgidos tras la ceremonia.

No obstante, la cantante sí utilizó sus redes sociales para reaccionar al triunfo de México frente a Sudáfrica y compartir un mensaje dirigido a los aficionados.

«Felicidades, México, estoy muy feliz por mi familia mexicana en este día inolvidable», escribió.

Además, envió una reflexión sobre la importancia de la educación y la niñez: «Que este Mundial 2026 transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todos en el mundo. Y sobre todo que recordemos a nuestros pequeños campeones que esperan oportunidades, como la educación, para que puedan triunfar en la vida».

Así, una actuación que prometía ser recordada únicamente por su espectáculo terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados del arranque del Mundial, impulsada por teorías virales que, hasta ahora, no tienen sustento comprobable.