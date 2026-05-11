Resumen: Candelaria obtuvo una calificación de 98.4 sobre 100 en la Evaluación de la Capacidad de Gestión en Salud 2025 del Ministerio de Salud y Protección Social, ubicándose entre los mejores municipios del Valle del Cauca. El resultado refleja el buen desempeño del sistema de salud local y el cumplimiento de los lineamientos nacionales en su gestión.

Candelaria logra puntaje histórico en salud: es uno de los municipios con mejor gestión del Valle

Candelaria alcanzó una calificación de 98.4 sobre 100 en la Evaluación de la Capacidad de Gestión de los Municipios Certificados – vigencia 2025, realizada por el Ministerio de Salud y Protección Social, ubicándose entre los mejores desempeños del departamento del Valle del Cauca en la administración del sistema de salud.

Evaluación nacional destaca el desempeño en salud

Este resultado refleja el fortalecimiento progresivo de la gestión en salud en el municipio y el cumplimiento de los lineamientos establecidos a nivel nacional para la operación del sistema de salud territorial.

La evaluación mide componentes clave como la dirección y gobernanza, el aseguramiento, la salud pública, la prestación de servicios y la gestión financiera.

El alto puntaje obtenido evidencia el trabajo articulado de las áreas encargadas del sector salud en el municipio, especialmente la Secretaría de Salud Municipal, que ha liderado los procesos técnicos, administrativos y financieros necesarios para garantizar el cumplimiento de los estándares exigidos por el Ministerio.

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Este tipo de evaluación es determinante para los municipios certificados, ya que mide su capacidad de administrar de manera directa los recursos del sector salud. De acuerdo con la normativa vigente, se requiere un mínimo de 80 puntos para conservar esta competencia; de lo contrario, la administración de los recursos podría pasar al nivel departamental.

Candelaria se consolida entre los mejores del Valle

En ese contexto, el resultado de Candelaria no solo supera ampliamente el umbral establecido, sino que también la posiciona como uno de los municipios con mejor desempeño en el Valle del Cauca, destacando su solidez institucional y el cumplimiento de los procesos de gestión.

La Administración Municipal resaltó que este logro se enmarca en el compromiso de seguir fortaleciendo la eficiencia administrativa y la calidad en la prestación de los servicios de salud para la comunidad.

Con este resultado, Candelaria se consolida como un referente regional en la gestión del sistema de salud, manteniendo altos estándares de organización y desempeño en la evaluación nacional.