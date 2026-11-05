¡Renunció Santiago Peña! Presidente de Paraguay deja el cargo tras el escándalo de Ueno Bank

Resumen: Santiago Peña presentó su renuncia como presidente de Paraguay este jueves 5 de noviembre, tras la caída de Ueno Bank, que dejó congelados los ahorros de casi tres millones de clientes, y con un juicio político en marcha que hasta su propio partido apoyaba. El vicepresidente Pedro Alliana asumirá la presidencia hasta 2028.

Santiago Peña renunció a la presidencia de Paraguay. El mandatario anunció su salida este jueves 5 de noviembre a través de un video publicado en su cuenta de X, en medio de la tormenta política y financiera que desató la caída de Ueno Bank, la entidad financiera digital que dejó congelados los ahorros de casi tres millones de clientes, más de la mitad de la población adulta del país.

«He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, la paz social y la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas», dijo Peña en el mensaje grabado desde el Palacio de López, en el que además ofreció disculpas al pueblo paraguayo, aunque sin asumir responsabilidad directa por la crisis bancaria.

Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. pic.twitter.com/RBz6IfFV9L — Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026

¿Por qué renunció Santiago Peña?

La salida de Peña es el desenlace de una crisis que estalló el 29 de octubre, cuando Ueno Bank informó al Banco Central del Paraguay (BCP) que no podía reponer cerca de 70 millones de dólares utilizados de su encaje legal. El martes, el BCP ordenó la resolución de la entidad: las aplicaciones y tarjetas dejaron de funcionar y los ahorristas quedaron sin acceso a su dinero.

El golpe fue enorme. Ueno Bank pasó en menos de cinco años de ser una financiera casi desconocida a concentrar a más del 60 % de los adultos del país como clientes. Según los gremios de asegurados, los fondos públicos y previsionales depositados en la entidad superaban los 860 millones de dólares. La caída arrastró al guaraní, disparó el riesgo país y sacó a miles de personas a protestar frente al Congreso y a las sucursales cerradas del banco, con enfrentamientos con la policía antimotines.

La Fiscalía ordenó la detención de ocho directivos de la entidad, todos ya aprehendidos, y la Justicia decretó prisión preventiva para Miguel Vásquez, uno de los fundadores del banco. Horas después de la intervención, el propio presidente del BCP, Carlos Carvallo, renunció a pedido de Peña, quien sostuvo en un primer momento que se trataba de «un caso particular».



Miguel Vásquez, uno de los fundadores de Ueno Bank, llega a una audiencia en Asunción. Foto: ABC Color

El escándalo tenía además un componente personal para el mandatario: Peña fue accionista de Ueno Holding hasta 2025, con acciones declaradas ante la Contraloría por un valor nominal de 6.144 millones de guaraníes. Esa vinculación se convirtió en el centro de las acusaciones en su contra.

Juicio político: su propio partido le soltó la mano

Este miércoles, un bloque de 35 diputados presentó en la Cámara Baja el libelo acusatorio para someter a Peña y al vicepresidente Pedro Alliana a juicio político, conforme al artículo 225 de la Constitución, señalando un conflicto de intereses por la vinculación accionaria del presidente con Ueno Holding.

El golpe definitivo llegó este jueves, cuando Horacio Cartes, expresidente, titular del Partido Colorado y padrino político de Peña, anunció que el oficialismo acompañaría el juicio político: «No estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados», escribió en X. En la misma línea, el presidente del Congreso, Basilio «Bachi» Núñez, exigió públicamente la renuncia del mandatario.

Con la Cámara de Diputados reunida en una sesión extraordinaria de alto voltaje y la oposición anunciando que votaría en masa por la destitución, la renuncia se convirtió en la única salida para Peña, que de esta manera evita el enjuiciamiento y conserva sus fueros como senador vitalicio.



Manifestantes exigían la salida de Peña en las inmediaciones del Congreso Nacional. Foto: Juan Pablo Pino / ABC Color

¿Quién asume la presidencia de Paraguay?

Con la renuncia de Peña, el vicepresidente Pedro Alliana debe asumir la primera magistratura para completar el mandato hasta 2028. La renuncia será remitida al Congreso Nacional, que deberá convocar una sesión de ambas cámaras para aceptarla formalmente.

En la interna colorada ya suenan los nombres para completar la fórmula: el senador Óscar «Cachito» Salomón adelantó que Antonio Barrios lleva ventaja para ser elegido por el Congreso como nuevo vicepresidente de la Nación.

Peña, de 47 años, había asumido la presidencia el 15 de agosto de 2023 de la mano de Cartes, con un mandato previsto hasta 2028. Su caída, en poco más de una semana, marca uno de los desenlaces más veloces de una crisis bancaria en la historia política reciente de América Latina.