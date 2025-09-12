Explosiones en Medellín: capturan a presunto coordinador de logística de las disidencias
Explosiones en Medellín: capturan a presunto coordinador de logística de las disidencias

Resumen: Alias Tío o Sastre, enlace logístico del frente 36 de las disidencias Farc, fue capturado en Medellín. Gobernador de Antioquia confirmó operativo conjunto.

Las autoridades confirmaron la captura de alias ‘Tío’, señalado como uno de los principales responsables de la logística del frente 36 de las disidencias de las Farc, tras los recientes ataques ocurridos en Medellín.

La operación incluyó allanamientos en la Comuna 3, donde fue hallada una vivienda utilizada para la fabricación de uniformes e insumos de guerra destinados a la estructura ilegal.

Alias ‘Tío’ es acusado de coordinar la compra de explosivos, material de intendencia y labores de inteligencia delictiva para el grupo armado.

El golpe fue posible gracias a un trabajo articulado entre el CTI de Crimen Organizado, la SIJIN, la Policía de Antioquia, el Ejército Nacional y unidades de inteligencia.

«Estos resultados demuestran que seguimos avanzando en la lucha contra la criminalidad y que Medellín no será refugio para estructuras ilegales», aseguró el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

