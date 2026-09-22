Alias Bladimir o Morcilla fue capturado en Suárez, Cauca. Era uno de los ocho más buscados por delitos ambientales y ofrecían hasta $100 millones por información sobre su paradero.

Resumen: Alias Bladimir o Morcilla fue capturado en Suárez, Cauca. Era uno de los ocho más buscados por delitos ambientales y ofrecían hasta $100 millones por información sobre su paradero.

Cayó alias ‘Bladimir’, uno de los más buscados del Cauca: ofrecían $100 millones por encontrarlo

Una operación conjunta permitió ubicar en Suárez, Cauca, a alias ‘Bladimir’ o ‘Morcilla’, un hombre que figuraba entre los ocho más buscados del departamento por delitos ambientales y cuya captura era objeto de una recompensa de hasta $100 millones.

El procedimiento fue realizado por tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.°5 del Ejército, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional, según informó la Tercera Brigada este martes 22 de septiembre.

De acuerdo con las investigaciones citadas por las autoridades, el detenido sería presunto integrante de una red de apoyo al terrorismo de la Estructura Jaime Martínez, señalada de estar al servicio de alias Iván Mordisco.

Además de su presunta relación con esta organización, las autoridades investigan su posible participación en actividades de explotación ilícita de recursos. Estas acciones, según la información oficial, habrían ocasionado afectaciones ambientales y representado una fuente de ingresos para la estructura armada.

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La recompensa por información que permitiera localizarlo alcanzaba los $100 millones, debido a que hacía parte del grupo de personas más buscadas por delitos ambientales en Cauca.

El Ejército señaló que la captura de alias ‘Bladimir’ representa una afectación a las presuntas fuentes de financiación de la estructura y a las redes que permitirían su funcionamiento en el norte del departamento.

El coronel Francisco Agudelo, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido N.°5, afirmó que continuarán las operaciones coordinadas para intervenir las economías ilegales, proteger los recursos naturales y afectar las estructuras armadas que operan en la región.

Alias ‘Bladimir’ quedó a disposición de las autoridades judiciales competentes, que deberán adelantar el proceso correspondiente para determinar su situación jurídica.

🚨#EsNoticia | En Suárez, #Cauca, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 5, junto a la @FuerzaAereaCol y la @PoliciaColombia, capturaron por orden judicial a alias Bladimir o Morcilla, señalado como presunto integrante de una red de apoyo al terrorismo de la Estructura… pic.twitter.com/phujUPOv3m — Tercera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div3) September 22, 2026

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