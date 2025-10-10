Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

EPM alcanza 32% de avance en modernización de la planta Manantiales

EPM informó que los trabajos de modernización y mantenimiento de la planta de tratamiento de agua Manantiales alcanzan un avance del 32%, cumpliendo con el cronograma establecido y asegurando la prestación del servicio de acueducto para los próximos 50 años en el Valle de Aburrá.

Más de 400 personas trabajan en 16 frentes de obra para ampliar la capacidad de producción de agua potable y mejorar la flexibilidad operativa del sistema.

Con esta intervención, EPM busca garantizar la calidad, continuidad y cobertura del servicio para los usuarios de Medellín y los municipios cercanos.

La empresa recordó que las interrupciones del servicio hacen parte de una planeación técnica y preventiva, no de fallas del sistema. Además, destacó que durante el pasado fenómeno de El Niño, el servicio se mantuvo estable gracias a las inversiones realizadas en infraestructura.

El buen comportamiento de la comunidad (que ha hecho un almacenamiento moderado y responsable del agua) ha facilitado el avance de los trabajos. La empresa reiteró el llamado a mantener esta práctica durante las interrupciones programadas en Bello, Girardota, Copacabana y algunos sectores del norte y centro-oriente de Medellín.

Actualmente, 58 rutas de carrotanques atienden a los sectores afectados, y su ubicación puede consultarse en tiempo real en aquí.

Hasta la fecha, EPM ha entregado más de 218.000 litros de agua potable, mediante carrotanques, bolsas, garrafones y apoyo directo a industrias, comercios e instituciones con necesidades especiales.

Para resolver dudas sobre los cortes o restablecimiento del servicio, los usuarios pueden ingresar al micrositio informativo en la web de EPM, comunicarse con la Línea 44 44 115, o escribir al chat de Ema con el número del contrato y la pregunta: “¿Voy a tener interrupción de acueducto?”.

“Con esta modernización aseguramos la calidad y continuidad del agua potable para las próximas décadas”, señaló EPM.

