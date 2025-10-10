Asunción, Paraguay, ha sido elegida como la sede de los Juegos Panamericanos de 2031. La elección se llevó a cabo este viernes 10 de octubre en la Asamblea General Extraordinaria de Panam Sports realizada en Santiago de Chile.

La capital paraguaya se impuso a la postulación de Río – Niterói con un total de 28 votos, superándolos por cuatro sufragios. La votación contó con la participación de 40 países, siendo Dominica el único país ausente en la Asamblea. En total se emitieron 52 sufragios.

Visiblemente emocionado, Camilo Pérez, Presidente del Comité Olímpico Paraguayo, celebró la victoria: «Estoy muy feliz. Nuestros sueños, gracias a Dios, con el apoyo de todos, se hacen realidad.

Vamos a trabajar mucho por esto y estamos muy felices, valoramos mucho el apoyo de la gente y no vamos a defraudarlos nunca.

¡No fue Colombia! Asunción elegida la sede de los Juegos Panamericanos 2031

Le dedico este triunfo a todo el pueblo paraguayo y a todo el esfuerzo que hacen las Américas para salir adelante».

El miembro COI paraguayo agradeció también a la competencia: «Tuvimos una gran competencia por eso agradezco al Presidente del Comité Olímpico brasileño, Marcos La Porta. Agradezco a todos mis amigos y en especial, a mi presidente, el Presidente Santiago Peña”.

Esta elección marca la primera vez en la historia que Asunción acogerá la cita continental, convirtiéndose en el decimotercer país en organizar la máxima fiesta deportiva de las Américas.

La ciudad tiene experiencia reciente como anfitriona, habiendo sido la sede de los II Juegos Panamericanos Junior.

Más noticias de Deporte