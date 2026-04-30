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    EPM moderniza subestaciones y mejora servicio eléctrico en Antioquia

    Las subestaciones en Antioquia siguen siendo modernizadas y miles de usuarios ya ven mejoras en el servicio.

    Publicado por: Melissa Noreña

    EPM moderniza subestaciones y mejora servicio eléctrico en Antioquia

    Resumen: EPM moderniza subestaciones en Antioquia y mejora el servicio de energía para miles de usuarios.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La modernización de subestaciones eléctricas en Antioquia avanza como parte de un plan de fortalecimiento del servicio que ya beneficia a más de 27.000 usuarios en distintas subregiones del departamento.

    Las obras, ejecutadas por EPM, se concentraron en tres puntos estratégicos: Doradal, en Puerto Triunfo; Necoclí, en la región de Urabá; y Dabeiba, en el occidente antioqueño.

    La intervención en estas subestaciones busca mejorar la estabilidad, continuidad y capacidad del sistema eléctrico.

    En el caso de Doradal, los trabajos incluyeron la renovación de equipos clave para la distribución de energía, lo que permite una operación más confiable para miles de usuarios en la zona. Por su parte, en Necoclí se realizaron ampliaciones que aumentan la capacidad del sistema, facilitando la conexión de nuevos usuarios y respondiendo al crecimiento del municipio.

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    En Dabeiba, las acciones se enfocaron en optimizar los sistemas de control y operación, lo que contribuye a una red más segura y eficiente.

    Estas mejoras en las subestaciones permiten reducir riesgos de fallas y mejorar la respuesta ante posibles interrupciones del servicio.

    Según lo informado, estas intervenciones hacen parte de una estrategia más amplia que busca preparar la infraestructura energética para el crecimiento de las regiones, la integración de nuevas tecnologías y el aumento de la demanda.

    Las autoridades destacaron que el fortalecimiento de las subestaciones impacta directamente en hogares, comercios y actividades productivas, al ofrecer un servicio más estable y con mejores condiciones técnicas.

    EPM moderniza subestaciones y mejora servicio eléctrico en Antioquia

    Foto de cortesía.

    EPM moderniza subestaciones y mejora servicio eléctrico en Antioquia

    Foto de cortesía.

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