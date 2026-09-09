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    ¡EPM prende el modo ahorro! Estas son las medidas por el fenómeno de El Niño en Medellín

    EPM ajustó sus instalaciones para enfrentar los retos del fenómeno de El Niño y los primeros resultados ya se conocen

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡EPM prende el modo ahorro! Estas son las medidas por el fenómeno de El Niño en Medellín
    Foto de cortesía.
    ¡EPM prende el modo ahorro! Estas son las medidas por el fenómeno de El Niño en Medellín

    Resumen: EPM implementó medidas de ahorro de energía y agua ante el fenómeno de El Niño y ya registra una reducción cercana al 10% en su consumo eléctrico.

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    EPM puso en marcha una estrategia de ahorro de energía y agua en sus instalaciones ante los retos asociados al fenómeno de El Niño.

    Las medidas incluyen ajustes en la iluminación, el aire acondicionado, las pantallas, las escaleras eléctricas y diferentes espacios internos, además de acciones para reducir el consumo de agua.

    De acuerdo con la Empresa, las primeras medidas ya permitieron disminuir cerca de un 10% el consumo de energía en el Edificio EPM. La comparación se realizó entre la primera semana de junio, cuando se registraron 144.057 kWh, y la última semana de agosto, con un consumo de 130.015 kWh.

    La diferencia representa 14.042 kWh menos y un ahorro aproximado de $8,2 millones. En promedio, la reducción diaria se acerca a los 2.000 kWh, equivalente a unos $1,1 millones de ahorro por día.

    Entre las acciones adoptadas está la definición de horarios para algunos equipos. Las pantallas de Mi Canal y el aire acondicionado funcionan entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., mientras que la iluminación general tiene un horario establecido entre las 5:50 a.m. y las 6:15 p.m.

    También se redujo la iluminación en cabinas y zonas de espera de los ascensores, mientras que el piso 13 del edificio únicamente permanece iluminado cuando los espacios están reservados. Entre el mediodía y la 1:00 p.m. se apagan luces y aire acondicionado para aprovechar la iluminación y ventilación naturales.

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    Las escaleras eléctricas, por su parte, fueron ajustadas a los horarios de mayor circulación. EPM también recomienda utilizar las escaleras convencionales para recorridos de uno o dos pisos, siempre que las condiciones de salud y seguridad lo permitan.

    La Empresa estima que, con la continuidad de estas medidas de ahorro de energía, podría alcanzar una reducción mensual del 15%, equivalente a unos 80.000 kWh. Esta cantidad corresponde aproximadamente al consumo mensual de 450 familias.

    EPM extendió la invitación a hogares y comercios para apagar equipos que no estén en uso, aprovechar la luz natural, cerrar correctamente las llaves, reportar fugas y utilizar únicamente los recursos necesarios.

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