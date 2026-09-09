Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: EPM implementó medidas de ahorro de energía y agua ante el fenómeno de El Niño y ya registra una reducción cercana al 10% en su consumo eléctrico.

¡EPM prende el modo ahorro! Estas son las medidas por el fenómeno de El Niño en Medellín

EPM puso en marcha una estrategia de ahorro de energía y agua en sus instalaciones ante los retos asociados al fenómeno de El Niño.

Las medidas incluyen ajustes en la iluminación, el aire acondicionado, las pantallas, las escaleras eléctricas y diferentes espacios internos, además de acciones para reducir el consumo de agua.

De acuerdo con la Empresa, las primeras medidas ya permitieron disminuir cerca de un 10% el consumo de energía en el Edificio EPM. La comparación se realizó entre la primera semana de junio, cuando se registraron 144.057 kWh, y la última semana de agosto, con un consumo de 130.015 kWh.

La diferencia representa 14.042 kWh menos y un ahorro aproximado de $8,2 millones. En promedio, la reducción diaria se acerca a los 2.000 kWh, equivalente a unos $1,1 millones de ahorro por día.

Entre las acciones adoptadas está la definición de horarios para algunos equipos. Las pantallas de Mi Canal y el aire acondicionado funcionan entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., mientras que la iluminación general tiene un horario establecido entre las 5:50 a.m. y las 6:15 p.m.

También se redujo la iluminación en cabinas y zonas de espera de los ascensores, mientras que el piso 13 del edificio únicamente permanece iluminado cuando los espacios están reservados. Entre el mediodía y la 1:00 p.m. se apagan luces y aire acondicionado para aprovechar la iluminación y ventilación naturales.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Lea también: «Sin tiempo estimado de solución» Alcalde Fico Gutiérrez advierte sobre prolongada afectación en la Línea A del Metro

Las escaleras eléctricas, por su parte, fueron ajustadas a los horarios de mayor circulación. EPM también recomienda utilizar las escaleras convencionales para recorridos de uno o dos pisos, siempre que las condiciones de salud y seguridad lo permitan.

La Empresa estima que, con la continuidad de estas medidas de ahorro de energía, podría alcanzar una reducción mensual del 15%, equivalente a unos 80.000 kWh. Esta cantidad corresponde aproximadamente al consumo mensual de 450 familias.

EPM extendió la invitación a hogares y comercios para apagar equipos que no estén en uso, aprovechar la luz natural, cerrar correctamente las llaves, reportar fugas y utilizar únicamente los recursos necesarios.

Más noticias de Medellín