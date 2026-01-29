Resumen: EPM restableció el 97% de la energía en El Poblado. Equipos de limpieza retiran lodo y trabajan para devolver la luz a 334 clientes en la Cola del Zorro.

EPM ha normalizado el 97% del servicio de energía en El Poblado tras emergencias por lluvias

Medellín comienza a ver la luz tras la furia de la naturaleza. Luego de un miércoles marcado por inundaciones y apagones, Empresas Públicas de Medellín (EPM) confirmó que el 97% de los clientes afectados en El Poblado ya recuperaron el servicio de infraestructura eléctrica.

Las cuadrillas han trabajado sin descanso desde la tarde de ayer para reparar los daños causados principalmente por la caída de árboles sobre las redes de alta tensión, permitiendo que la mayoría de los hogares y comercios de El Poblado retornen a su actividad habitual este jueves 29 de enero.

Sin embargo, la batalla contra el barro y la oscuridad continúa en puntos específicos. El personal técnico concentra ahora sus esfuerzos en normalizar el servicio para el 3% restante de los afectados, que corresponde a 334 instalaciones situadas en el sector de la Cola del Zorro.

Lea también: ‘Un aguacero berraco’: Fico revela que en 44 minutos cayó la lluvia de todo un mes y explica por qué colapsó Medellín

En este punto, los daños en la infraestructura son de mayor magnitud debido a la complejidad del terreno y la cantidad de vegetación que colapsó sobre el cableado. EPM estima que en el transcurso del día se logre la restitución total del fluido una vez finalicen las maniobras de alta tensión.

El balance de la emergencia revela un despliegue institucional sin precedentes: más de 300 funcionarios de entidades como Bomberos, Movilidad, Infraestructura y Emvarias permanecen en las calles.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

La labor de limpieza ha sido titánica, con la recolección de 71 metros cúbicos de lodo y el lavado de aproximadamente 2.300 metros cuadrados de espacio público.

A pesar de las 250 llamadas recibidas a la línea 123 y los evidentes daños en la infraestructura vial y eléctrica, el reporte oficial es de alivio: no se registraron personas fallecidas, heridas ni animales afectados por la borrasca.

La Alcaldía de Medellín mantiene el monitoreo preventivo en toda la zona, asegurando que los trabajos no se detendrán.

Más noticia de Medellín