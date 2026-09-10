Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 7 - 9 7 - 9
Pico y Placa Medellín Viernes: 7 - 9 7 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos

    ¡EPM vuela alto! Es la primera empresa de servicios públicos de Colombia autorizada para operar drones

    Los drones de EPM ya tienen el aval de la Aerocivil y serán clave para inspeccionar infraestructura, reducir riesgos y atender emergencias.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡EPM vuela alto! Es la primera empresa de servicios públicos de Colombia autorizada para operar drones
    Foto de EPM.
    ¡EPM vuela alto! Es la primera empresa de servicios públicos de Colombia autorizada para operar drones

    Resumen: Los drones de EPM recibieron certificación de la Aerocivil, convirtiendo a la empresa en la primera de servicios públicos del país en obtener este reconocimiento.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Los drones de EPM ya cuentan con el respaldo de la Aeronáutica Civil. La empresa se convirtió en la primera prestadora de servicios públicos de Colombia en obtener la certificación como operador de aeronaves no tripuladas, después de superar un proceso de evaluación y auditoría.

    EPM comenzó a incorporar progresivamente esta tecnología desde 2018 y actualmente la utiliza para apoyar diferentes labores relacionadas con su infraestructura. Los equipos permiten realizar inspecciones en redes eléctricas, subestaciones, centrales de generación, embalses, sistemas de acueducto y alcantarillado y plantas de tratamiento.

    La tecnología también es utilizada para hacer seguimiento a obras civiles, gestionar riesgos, atender emergencias, realizar trabajos de fotogrametría y desarrollar modelos en tres dimensiones. Además, permite obtener información georreferenciada y estandarizada para respaldar procesos de mantenimiento y toma de decisiones.

    Uno de los beneficios está relacionado con la seguridad de los trabajadores, debido a que los drones de EPM pueden acceder a lugares ubicados en alturas, espacios confinados o zonas de difícil acceso sin exponer directamente al personal. También contribuyen a reducir los tiempos requeridos para algunas inspecciones.

    Lea también: ¡En plena sequía! Cinco capturados por presuntamente robar agua en Medellín

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Edgar Alexis Fernández Cardona, jefe del Área Tecnologías de Operación EPM, explicó que la certificación reconoce el trabajo desarrollado por la empresa en materia de formación, procedimientos, gestión de riesgos y seguridad operacional.

    Para regular estas actividades, EPM implementó un modelo que combina coordinación centralizada con operación desde las diferentes áreas. También cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad Operacional para aeronaves no tripuladas, bajo los lineamientos del Reglamento Aeronáutico de Colombia, RAC 100.

    Los pilotos deben formarse en centros autorizados, aprobar la evaluación teórica de la Aerocivil, contar con examen médico ocupacional vigente y cumplir entrenamientos y horas de vuelo. Con la certificación, los drones de EPM se consolidan como una herramienta para mejorar el monitoreo de infraestructura y reducir riesgos.

    ¡EPM vuela alto! Es la primera empresa de servicios públicos de Colombia autorizada para operar drones

    Foto de EPM.

    ¡EPM vuela alto! Es la primera empresa de servicios públicos de Colombia autorizada para operar drones

    Foto de EPM.

    ¡EPM vuela alto! Es la primera empresa de servicios públicos de Colombia autorizada para operar drones

    Foto de EPM.

    Más noticias de Medellín

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir

    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.