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Resumen: Los drones de EPM recibieron certificación de la Aerocivil, convirtiendo a la empresa en la primera de servicios públicos del país en obtener este reconocimiento.

¡EPM vuela alto! Es la primera empresa de servicios públicos de Colombia autorizada para operar drones

Los drones de EPM ya cuentan con el respaldo de la Aeronáutica Civil. La empresa se convirtió en la primera prestadora de servicios públicos de Colombia en obtener la certificación como operador de aeronaves no tripuladas, después de superar un proceso de evaluación y auditoría.

EPM comenzó a incorporar progresivamente esta tecnología desde 2018 y actualmente la utiliza para apoyar diferentes labores relacionadas con su infraestructura. Los equipos permiten realizar inspecciones en redes eléctricas, subestaciones, centrales de generación, embalses, sistemas de acueducto y alcantarillado y plantas de tratamiento.

La tecnología también es utilizada para hacer seguimiento a obras civiles, gestionar riesgos, atender emergencias, realizar trabajos de fotogrametría y desarrollar modelos en tres dimensiones. Además, permite obtener información georreferenciada y estandarizada para respaldar procesos de mantenimiento y toma de decisiones.

Uno de los beneficios está relacionado con la seguridad de los trabajadores, debido a que los drones de EPM pueden acceder a lugares ubicados en alturas, espacios confinados o zonas de difícil acceso sin exponer directamente al personal. También contribuyen a reducir los tiempos requeridos para algunas inspecciones.

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Edgar Alexis Fernández Cardona, jefe del Área Tecnologías de Operación EPM, explicó que la certificación reconoce el trabajo desarrollado por la empresa en materia de formación, procedimientos, gestión de riesgos y seguridad operacional.

Para regular estas actividades, EPM implementó un modelo que combina coordinación centralizada con operación desde las diferentes áreas. También cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad Operacional para aeronaves no tripuladas, bajo los lineamientos del Reglamento Aeronáutico de Colombia, RAC 100.

Los pilotos deben formarse en centros autorizados, aprobar la evaluación teórica de la Aerocivil, contar con examen médico ocupacional vigente y cumplir entrenamientos y horas de vuelo. Con la certificación, los drones de EPM se consolidan como una herramienta para mejorar el monitoreo de infraestructura y reducir riesgos.

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