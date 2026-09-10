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    ¡En plena sequía! Cinco capturados por presuntamente robar agua en Medellín

    El agua está en el centro de la alerta en Medellín. Cinco personas fueron capturadas y las autoridades incautaron varios equipos.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡En plena sequía! Cinco capturados por presuntamente robar agua en Medellín

    Resumen: Cinco personas fueron capturadas por presunto robo de agua en Medellín. El procedimiento ocurrió en Santo Domingo y dejó varios equipos incautados.

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    En medio de la emergencia por la intensa sequía y el llamado de las autoridades a hacer un uso responsable del recurso, cinco personas fueron capturadas en flagrancia por el delito de defraudación de fluidos, en un procedimiento realizado en el barrio Santo Domingo.

    Durante el operativo, las autoridades incautaron varios elementos que estarían relacionados con la actividad intervenida. Entre ellos se encuentran tres hidrolavadoras semiindustriales, avaluadas en $9.000.000; cuatro mangueras de 10 metros, con un valor comercial de $280.000; una pistola para rociar ACPM, valorada en $150.000, y un tanque para espuma cuyo valor comercial asciende a $1.000.000.

    La intervención se desarrolló como parte de los controles adelantados para evitar el uso irregular del agua.

    Según el procedimiento policial, la conducta detectada constituiría una presunta defraudación de fluidos, delito por el cual se produjo la captura de las cinco personas.

    Lea también: ¡Los pillaron! Cuatro capturados tras persecución por un raponazo en Guayabal

    El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, señaló que la alcaldía mantiene, junto con la Policía, las acciones de control territorial para proteger los recursos de la ciudad.

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    La situación ocurre mientras las autoridades mantienen el llamado a reducir el consumo de agua debido a las condiciones de sequía.

    Los capturados y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Será la autoridad judicial competente la encargada de definir la situación jurídica de estas personas.

    Las autoridades indicaron que los controles continuarán en diferentes sectores de la ciudad, especialmente frente a conductas que puedan afectar el uso adecuado del recurso. El caso se suma a las acciones contra el robo de agua en Medellín durante la actual temporada de sequía.

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