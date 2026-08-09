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Resumen: Epa Colombia fue trasladada de la Escuela de Carabineros de Bogotá a la cárcel La Picaleña, en Ibagué, donde seguirá cumpliendo su condena de 63 meses y 15 días. Tras el cambio de centro de reclusión, la empresaria publicó un mensaje en Instagram en el que describió el momento como difícil, pidió fortaleza y protección, y manifestó su deseo de que la situación termine pronto. La publicación fue eliminada posteriormente.

Epa Colombia rompe el silencio tras su traslado a la cárcel de Ibagué: “Pido que esto termine pronto”

Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, fue trasladada el viernes 7 de agosto desde la Escuela de Carabineros de la Policía, en Bogotá, hasta el Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad de Ibagué, La Picaleña.

La empresaria, quien cumple una condena de 63 meses y 15 días de prisión, dejó el centro de reclusión donde permanecía desde agosto de 2025. Antes de llegar allí había estado en la cárcel de mujeres El Buen Pastor.

El cambio de establecimiento ocurrió durante una jornada de traslados penitenciarios adelantada en diferentes lugares del país. Según reportes de medios nacionales, 103 personas privadas de la libertad fueron trasladadas en ese operativo.

Epa Colombia compartió un mensaje tras salir de Bogotá

Después de abandonar la Escuela de Carabineros, Barrera Rojas publicó en su cuenta de Instagram un video en el que se observa el momento en que caminaba por una zona asfaltada mientras se alejaba del lugar donde permanecía recluida.

La grabación estuvo acompañada por un mensaje en el que describió las dificultades que estaba atravesando y pidió fortaleza para afrontar la situación.

“Hoy ha sido simplemente un día difícil, de esos que pesan en el alma y que solo Dios sabe plenamente”, escribió.

En la misma publicación agregó: “Solo le pido que nos dé fortaleza, que nos proteja y que permita que todo esto termine pronto. Confío en que al final la verdad siempre encuentra su camino”.

#ATENTOS 🚨 La empresaria e influenciadora Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como 'Epa Colombia', se pronunció en sus redes sociales tras el sorpresivo traslado de cárcel ordenado desde la Escuela de Carabineros en Bogotá hacia el complejo penitenciario de Picaleña en Ibagué.… pic.twitter.com/Efqd942J2Z — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 8, 2026

La historia fue eliminada posteriormente de la red social, según los reportes conocidos sobre el caso.

También se conoció un video previo a su traslado

Horas después se difundieron imágenes grabadas minutos antes de que la empresaria fuera llevada a Ibagué. En ese material, Barrera Rojas manifestó su inconformidad con la situación y aseguró sentirse “minimizada, discriminada, humillada y pisoteada”.

Las expresiones corresponden a su percepción sobre lo ocurrido y no representan una determinación oficial respecto de las circunstancias que rodearon su reclusión.

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El video se conoció después de que durante su permanencia en la Escuela de Carabineros surgieran cuestionamientos relacionados con las condiciones de su reclusión. Entre los asuntos reportados aparecen señalamientos sobre el ingreso de elementos no autorizados y la realización de procedimientos estéticos durante ese periodo.

¿Por qué dejó la Escuela de Carabineros?

Otro de los aspectos mencionados en los reportes sobre la decisión está relacionado con la naturaleza del lugar donde permanecía Barrera Rojas.

La Escuela de Carabineros es un espacio destinado a la reclusión de funcionarios públicos privados de la libertad que requieren condiciones especiales de seguridad. Barrera Rojas, al ser una ciudadana civil, no pertenece a ese grupo.

Con el traslado a La Picaleña, la empresaria pasó a otro establecimiento penitenciario para continuar con el cumplimiento de la pena que le impuso la justicia.

La condena que cumple Epa Colombia

La sentencia contra Barrera Rojas está relacionada con los hechos ocurridos durante las protestas de 2019, específicamente por los daños ocasionados en la estación Molinos de TransMilenio.

La pena de 63 meses y 15 días de prisión fue impuesta por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno agravado y perturbación del servicio de transporte público.

Su reclusión comenzó en El Buen Pastor y posteriormente pasó a la Escuela de Carabineros, desde donde fue trasladada al complejo penitenciario de Ibagué.

Ahora, Barrera Rojas continuará en La Picaleña el cumplimiento de la condena que le fue impuesta por los hechos relacionados con TransMilenio.