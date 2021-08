En una semana ‘Epa Colombia’ pagó los 427 millones de pesos de multa

A través de sus redes sociales la empresaria conocida como ‘Epa Colombia’ afirmó que ya había pagado los 427 millones de pesos de multa por los delitos que cometió en una estación de Trasnmilenio en Bogotá.

«En una semana pudimos lograr pagar la deuda (…) muchas gracias”, aseguró Daneidy Barrera, nombre real de la influencer.

“Creí que no lo lograría antes del 1ro de septiembre. Obtuve el dinero gracias a ti, me has ayudado demasiado. Tuve días súper difíciles. También hoy pude pagarle al abogado y pude comprar varias cosas que hacían falta en mi empresa. Le callamos la boca a miles, tu sabes amiga que somos una y la misma”, dijo en sus estados de Instagram.