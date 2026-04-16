Resumen: La Fiscalía General de la Nación citó a interrogatorio a Blessd y a su mánager por dos denuncias que los señalan de presuntas agresiones, retención ilegal y amenazas en Medellín. El proceso, reactivado tras varios años, incluye testimonios de denunciantes y la defensa que niega los hechos, mientras se define si habrá imputación de cargos.

¡Blessd y ‘Dímelo Jara’ en problemas! La Fiscalía los cita por presunto secuestro y amenazas a otro artista

La Fiscalía General de la Nación avanza en una investigación que involucra al cantante urbano Blessd y a su mánager, Santiago Jaramillo, conocido como ‘Dímelo Jara’, quienes fueron citados a interrogatorio en calidad de indiciados por un presunto caso de secuestro, agresiones físicas y otras conductas denunciadas por un artista emergente en Medellín.

La diligencia fue programada para el próximo 20 de abril y marca un punto clave en un proceso que había permanecido sin avances significativos durante varios años, pero que recientemente fue reactivado por decisión judicial tras una acción de tutela interpuesta por la parte denunciante.

Una denuncia que se remonta a 2022

El origen del caso se remonta al 1 de junio de 2022, cuando Andrés Felipe Sánchez, un artista emergente de la ciudad, asegura haber sido citado a una oficina ubicada en el sector de El Poblado. Según su versión, el encuentro tenía como propósito discutir temas relacionados con derechos de autor.

De acuerdo con el relato del denunciante, la situación cambió cuando se negó a firmar un contrato. En ese momento, afirma que fue retenido en contra de su voluntad, agredido físicamente y amenazado.

“Después de que él se alteró, yo inmediatamente me sentí secuestrado porque me golpearon, me apuntaron con pistola, no me dejaban salir, me querían obligar a hacer algo que yo no quería hacer que era firmar un contrato. Me golpearon en la cara, en el cuello, me quitaron el celular, me amenazaron, me dijeron que ellos eran ‘de calle’ e inclusive me dijeron que ellos me podían matar ahí mismo”, relató Sánchez.

El denunciante también aseguró que durante el episodio recibió una llamada en la que, presuntamente, el artista intervino para intimidarlo.

“Él (Blessd) me dijo: ‘Yo lo conozco, firme lo que le está diciendo el abogado, aproveche que yo no estoy allá porque yo no soy ni tan buena gente ni tan blandito. Si yo estuviera allá le estaría destrozando la cara y aproveche que yo no estoy allá, y mejor no le digo con quién estoy para que no se asuste más’”.

Revisión del caso y nuevas diligencias

El proceso permaneció en etapa preliminar durante varios años, sin mayores avances. Sin embargo, tras recursos interpuestos por la defensa de la presunta víctima, un tribunal ordenó reactivar la investigación y avanzar en la práctica de pruebas.

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Entre las decisiones adoptadas por la Fiscalía se encuentra la citación a interrogatorio de los dos indiciados, una diligencia en la que podrán rendir su versión de los hechos o acogerse a su derecho a guardar silencio.

El abogado del denunciante, Sebastián Gutiérrez, ha sostenido que dentro del expediente existen elementos relevantes que permitirían sustentar las acusaciones.

“De acá se pueden desprender múltiples conductas. Esto es secuestro, acceso abusivo al sistema informático y amenaza o intimidación con arma de fuego o menos letal. Son múltiples delitos los que se pueden desprender de la conducta desplegada presuntamente”.

Otros señalamientos bajo análisis

De manera paralela, han salido a la luz otros relatos que también están siendo conocidos dentro del contexto del caso. Según versiones recogidas en el proceso, se investigan situaciones que incluirían retenciones ilegales, presuntas agresiones físicas y acceso no autorizado a dispositivos móviles.

Algunas de estas versiones indican que los hechos habrían ocurrido en medio de conflictos relacionados con actividades musicales, derechos de autor o situaciones derivadas de entornos laborales dentro de la industria.

La postura de la defensa

Desde el entorno del artista, la respuesta ha sido de rechazo frente a las acusaciones. El abogado defensor, Luis Ángel López, ha señalado en distintos espacios que los señalamientos carecen de veracidad.

“Los señalamientos son falsos. Blessd no es ningún secuestrador. Pirlo ha cambiado su versión en repetidas ocasiones. No queremos darle reflectores a esa denuncia”, afirmó.

Hasta el momento, no existe una imputación formal de cargos, por lo que la citación a interrogatorio constituye una fase inicial dentro del proceso penal.

Un caso en desarrollo

La diligencia del 20 de abril será determinante para establecer el rumbo de la investigación. A partir de los resultados, la Fiscalía deberá definir si existen elementos suficientes para avanzar hacia una eventual imputación o si el caso toma otro curso.

Mientras tanto, el proceso continúa en etapa de indagación y mantiene la atención sobre uno de los artistas más visibles del género urbano en Colombia, en medio de un escenario donde las decisiones judiciales serán clave para esclarecer lo ocurrido.