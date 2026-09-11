Resumen: El presidente de la República confirmó la captura de los cabecillas financieros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en Bosconia. Los señalados "narcoterroristas" atacaban viviendas de comerciantes para forzar el pago de extorsiones.

Cobraban los pagadiarios haciendo disparos contra las casas : caen alias «El Pony» y «El Niche» en el Cesar

Minuto30.com .- El presidente Abelardo De La Espriella anunció un contundente golpe contra las finanzas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACS) en el departamento del Cesar. En un operativo coordinado entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados tres presuntos integrantes de esta estructura criminal en el municipio de Bosconia.

Entre los detenidos destacan dos piezas clave para el andamiaje delictivo de la organización en la región: alias «El Pony», señalado como el cabecilla financiero de la zona, y alias «El Niche», líder de la estructura en el municipio. El jefe de Estado calificó enfáticamente a los capturados como «narcoterroristas».

La fachada del ‘gota a gota’ y el terror a los comerciantes

De acuerdo con el reporte oficial revelado por el mandatario, los capturados tenían acorralado al sector comercial de Bosconia y el municipio vecino de El Copey bajo un violento esquema de intimidación:

Préstamos fachada: Alias «El Pony» era el encargado de coordinar el recaudo de los dineros ilícitos de la extorsión, utilizando estratégicamente el negocio de los préstamos informales, conocidos como “gota a gota” o “cobra diarios”, para encubrir los ingresos ilegales.

Ataques armados: Las autoridades vincularon a ‘El Pony’ y a ‘El Niche’ con al menos cuatro atentados recientes contra comerciantes locales. El modus operandi consistía en disparar indiscriminadamente contra las viviendas y establecimientos comerciales para sembrar el miedo y obligar a las víctimas a pagar las cuotas extorsivas.

El material incautado: Durante la operación, la Fuerza Pública decomisó un revólver, 66 cartuchos de munición, tres proveedores para fusil, dos computadores, un radio de comunicaciones, tres teléfonos celulares y cinco panfletos propagandísticos alusivos a las ACS.

El presidente De La Espriella aprovechó el anuncio para reiterar su política de cero tolerancia frente a las rentas ilícitas que sostienen a los grupos armados. Asegurando que la orden de su gobierno es perseguir implacablemente a los cabecillas, incautar sus armas y golpear cada peso producto de la extorsión, el mandatario envió una dura sentencia final: «Al comerciante lo protege el Estado, no lo someten los bandidos. Los voy a acabar».