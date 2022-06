in

Este domingo, 5 de junio, Independiente Medellín visitará en el Estadio Polideportivo Sur a Envigado FC a partir de las 3:00 de la tarde por la fecha 3 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

Para este importante encuentro, el ‘Poderoso’ tendrá una dura baja, se trata del jugador Andrés Felipe Cadavid quien fue amonestado en el duelo ante Deportes Tolima por lo cual se encuentra suspendido.

Así las cosas, este será un difícil compromiso en el que el entrenador Julio Comesaña se verá en la obligación de cambiar el plan en esa zona del terreno de juego.

Ante esta situación, el DT manifestó en rueda de prensa: “No voy a ponerme a decir lo que representa Cadavid para un equipo. Su experiencia. Es un jugador que ha jugado 30 partidos de 31. Eso es por algo. No se necesita explicar mucho. Vamos a tratar de no extrañarlo, tenerlo presente, recordarlo siempre porque es un jugador muy importante, pero en el partido no queremos extrañarlo”.

Por su parte el cuadro naranja saldrá con la necesidad de conseguir su primera victoria en esta fase pues lleva dos derrotas, situación que lo aleja de la gran final.