Los malos años que vivió Envigado en el último tiempo lo condenó al descenso, sin embargo, este semestre demostró que tiene talento de sobra y Millonarios sí que lo padeció.

Además de eliminarlo de Copa en fase de octavos de final, Envigado sentenció al Millonarios de Hernán Torres, que empató en el Polideportivo Sur en el último partido de los ‘Naranjas’ como local en la primera división, aunque aún existe la posibilidad de no descender, esperando lo que pase con el Pereira.

El equipo dirigido por Andrés Orozco mostró en todo el semestre muy buenos momentos de buen fútbol, y sí que lo padeció Millonarios. Sin embargo, el pobre nivel de los últimos dos años los condenó al descenso.

Pese a eso, podrán darse el lujo de decir que Millonarios fracasó en todo el año porque en los tres partidos que jugó contra el equipo Naranja, perdió uno y empató dos, quedando afuera de los dos títulos que aún le quedaban por disputar.

Envigado, papá de Millos: lo eliminó de Copa y ahora lo deja muerto en Liga