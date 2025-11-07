Resumen: Un intento de fleteo en Belén La Gloria (Carrera 80 con Calle 20a) terminó con un delincuente muerto y otro herido. Álvaro Muñoz Pérez (27) falleció tras ser arrollado por la víctima, a quien, junto a Hans Cristian V. Z. (41), le robaron un reloj y una cadena. El hombre robado reaccionó tirándoles su vehículo encima y, al parecer, disparándole dos veces en la rodilla a Hans (quien quedó herido y fue capturado). Ambos fleteros tenían antecedentes.

Él era Álvaro, el fletero que murió en Belén luego de robarse una cadena: hay detalles inéditos de los hechos

En la noche del pasado jueves, 6 de noviembre, se presentó un nuevo caso de fleteo que terminó con la muerte de uno de los delincuentes en Belén La Gloria, comuna 16 de Medellín.

Según se pudo conocer, los hechos ocurrieron sobre la carrera 80 con calle 20a, diagonal a la Clínica Vida. En el lugar falleció Álvaro Muñoz Pérez, un joven de 27 años que, junto a Hans Cristian V. Z. de 41 años, le robaron una cadena y un reloj de alto valor a un hombre que momentos antes se encontraba comiendo en un restaurante del sector.

Sobre la víctima, Minuto30 conoció que Álvaro tenía antecedentes por hurto y por fuga de presos desde 2017. Por su parte, Hans tiene antecedentes por tráfico de armas de fuego y homicidio.

Los hechos se presentaron luego de que la víctima del robo terminara de comer en un local comercial y se movilizara por la 80. En ese momento llegaron los dos fleteros en una moto y le robaron su reloj y una cadena de oro, a lo que esta persona reaccionó tirándoles el carro encima. En su reacción la camioneta se terminó volcando.

En el choque, Álvaro terminó con fractura en su columna y en sus extremidades, muriendo en el sitio. Por su parte, Hans terminó con fractura abierta de fémur derecho, un trauma toráxico y terminó con dos disparos en su cuerpo, pues al parecer la víctima del hurto le quitó el arma con el que lo atracaron y le disparó en dos oportunidades en la rodilla.

El fletero lesionado fue trasladado a un centro médico, donde su estado de salud se encuentra estable, y está bajo custodia de las autoridades.

