Resumen: Envigado implementará fotomultas desde abril con un mes pedagógico. Las cámaras estarán en Las Palmas y la avenida Regional.

Tras más de una década de resistencia, las fotomultas en Envigado finalmente serán una realidad. La alcaldía confirmó que a partir de los primeros días de abril comenzará la operación de este sistema, aunque inicialmente tendrá un enfoque pedagógico antes de aplicar sanciones económicas.

Según informaron las autoridades, durante el primer mes los conductores recibirán notificaciones educativas, y será desde mayo cuando empiecen a imponerse los comparendos por infracciones detectadas por las cámaras.

La decisión de implementar las fotomultas en Envigado responde, principalmente, a las preocupantes cifras de siniestralidad vial. De acuerdo con datos oficiales, entre 2018 y 2025 se registraron cerca de 97 muertes en corredores como la vía Las Palmas y la avenida Regional, considerados puntos críticos en materia de seguridad vial.

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En total, serán siete puntos de control: cinco en la vía Las Palmas y dos en la avenida Regional. Entre las ubicaciones confirmadas están sectores como El Zarzal, Alto de Las Palmas, variante al aeropuerto en zonas como Pradolargo, Bramasole y Pantanillo, además de puntos cercanos al Éxito y Viva Envigado.

Las cámaras estarán diseñadas para detectar principalmente el exceso de velocidad, con límites que variarán entre los 50 y 80 kilómetros por hora, según la regulación del Ministerio de Transporte. También permitirán identificar vehículos con documentos vencidos, como el SOAT o la revisión técnico-mecánica.

Desde la administración municipal aclararon que estas cámaras no sancionarán infracciones relacionadas con el pico y placa, ya que en los tramos donde estarán ubicadas no aplica esta restricción.

El alcalde de Envigado, Raúl Cardona, defendió la medida señalando que el objetivo principal es salvar vidas. “Prefiero asumir la incomodidad de esta decisión que seguir lamentando la muerte de personas en nuestras vías”, aseguró.

Con esta implementación, Envigado se suma a otros municipios del Valle de Aburrá que ya cuentan con sistemas de fotodetección, en un esfuerzo conjunto por mejorar la seguridad en las vías de la región.

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