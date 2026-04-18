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Resumen: Un urólogo fue enviado a prisión en Medellín tras ser imputado por abuso sexual contra varias pacientes. La investigación, basada en al menos 20 denuncias, señala un posible patrón en el que el médico habría aprovechado su posición y la confianza durante consultas para cometer los hechos. Aunque no aceptó los cargos, deberá permanecer en centro carcelario mientras avanzan las indagaciones, que buscan establecer si hay más víctimas.

Envían a prisión a urólogo en Medellín por presunto abuso sexual a múltiples pacientes

Un médico especialista en urología fue enviado a prisión tras ser judicializado por un presunto caso de abuso sexual que habría afectado a varias de sus pacientes en Medellín.

La decisión se tomó luego de que un juez de control de garantías acogiera la solicitud de la Fiscalía, que lo presentó formalmente por el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo en persona puesta en incapacidad de resistir.

La investigación, adelantada por la Fiscalía General de la Nación, se consolidó a partir de al menos 20 denuncias interpuestas por víctimas en la ciudad.

Según el ente acusador, los testimonios permitieron identificar un posible patrón de conducta en el actuar del profesional de la salud, quien habría aprovechado su rol, el contexto de consulta médica y la confianza depositada por las pacientes para cometer los hechos.

De acuerdo con los elementos recopilados, el médico recibía a las mujeres en su consultorio privado, donde presuntamente realizaba comentarios e insinuaciones de carácter íntimo.

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Posteriormente, les solicitaba cambiarse de ropa para llevar a cabo supuestos procedimientos médicos que, según la investigación, terminaban en situaciones de abuso, en un contexto en el que las pacientes se encontraban en estado de vulnerabilidad.

Las autoridades señalan que el especialista habría utilizado su conocimiento y posición para facilitar estos actos, lo que agrava la gravedad de las conductas investigadas. La captura se hizo efectiva por parte de la Policía Nacional en un parqueadero ubicado en el sur de Medellín.

Tras su detención, un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) asumió el caso y presentó al procesado ante la justicia.

Durante las audiencias preliminares, el hombre no aceptó los cargos imputados. Sin embargo, el juez determinó imponerle medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Las autoridades continúan con las indagaciones para establecer si existen más posibles víctimas que aún no han presentado denuncia, e hicieron un llamado a quienes hayan pasado por situaciones similares a acudir a las entidades competentes.