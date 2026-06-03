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    Envían a prisión a mujer acusada de asesinar a puñaladas a un hombre durante una riña en Kennedy

    La investigación indica que la víctima habría sido atacada nuevamente después de intentar alejarse del lugar.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Envían a prisión a mujer acusada de asesinar a puñaladas a un hombre durante una riña en Kennedy
    Foto: Freepik
    Envían a prisión a mujer acusada de asesinar a puñaladas a un hombre durante una riña en Kennedy

    Resumen: Una mujer fue enviada a prisión por su presunta responsabilidad en la muerte de un hombre durante una riña ocurrida en la localidad de Kennedy, en Bogotá. Según la Fiscalía, la víctima recibió múltiples heridas con arma cortopunzante y falleció minutos después. La procesada fue imputada por homicidio agravado, cargo que no aceptó.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Una mujer señalada de participar en un hecho violento que terminó con la muerte de un hombre en la localidad de Kennedy, en Bogotá, fue enviada a prisión mientras avanza el proceso judicial en su contra.

    Se trata de Karen Tatiana Amézquita, judicializada por la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos el pasado 29 de mayo en el suroccidente de la capital del país.

    Según la investigación, el caso se originó en una confrontación ocurrida en vía pública entre la hoy procesada y la víctima, durante la cual ambos habrían resultado lesionados. No obstante, las autoridades señalan que el hombre recibió varias heridas con arma cortopunzante.

    La víctima habría intentado alejarse del lugar

    De acuerdo con la Fiscalía, el hombre sufrió múltiples lesiones en las manos, brazos y espalda.

    Las indagaciones también indican que la agresión habría continuado cuando la víctima intentó retirarse para evitar el ataque. Además, se estableció que habría sido lesionada nuevamente cuando ya se encontraba en condición de indefensión.

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    Como consecuencia de la gravedad de las heridas, el hombre falleció pocos minutos después.

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    Imputada por homicidio agravado

    Con base en los elementos recopilados durante la investigación, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá presentó a Amézquita ante un juez de control de garantías.

    Durante las audiencias concentradas, la mujer fue imputada por el delito de homicidio agravado, cargo que no aceptó.

    Permanecerá en establecimiento carcelario

    Tras la solicitud de la Fiscalía, el juez decidió imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

    La decisión se mantendrá mientras avanza el proceso penal que busca esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y determinar la responsabilidad de la procesada.


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