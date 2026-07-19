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Resumen: Un hombre fue capturado cerca de la Terminal Salitre, en Bogotá, tras presuntamente hacerse pasar por integrante de la SIJIN para intimidar a los ocupantes de un vehículo. Durante el operativo fueron incautados un arma de fuego y una motocicleta con reporte de hurto, mientras las autoridades continúan la búsqueda de los demás implicados.

Capturan a falso policía tras persecución y balacera cerca de la Terminal Salitre en Bogotá

Un operativo de la Policía Nacional permitió la captura de un hombre que, junto con otros tres presuntos delincuentes, habría utilizado prendas con distintivos de la institución para intimidar a los ocupantes de un vehículo en inmediaciones de la Terminal de Transporte Salitre, en Bogotá.

Los hechos se registraron durante labores de registro y control que adelantaban uniformados en este sector de la capital. En medio de esas actividades, los policías recibieron una alerta sobre la presencia de varias personas armadas que, al parecer, estaban amenazando a quienes se movilizaban en un automóvil.

Al llegar al sitio señalado, los uniformados identificaron a cuatro hombres que se desplazaban en dos motocicletas y portaban gorras con emblemas de la Policía Nacional. De acuerdo con la información oficial, estas personas presuntamente se hacían pasar por integrantes de la SIJIN.

La persecución terminó con un capturado

Tras advertir la presencia de las autoridades, los sospechosos emprendieron la huida, lo que dio inicio a una persecución que estuvo acompañada por un intercambio de disparos.

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Durante la fuga, una de las motocicletas involucradas chocó contra un vehículo, situación que permitió la captura de uno de los presuntos implicados.

En el procedimiento, las autoridades incautaron un revólver calibre 22 con su respectiva munición. Además, al verificar los antecedentes del vehículo en el que se movilizaba el capturado, establecieron que la motocicleta tenía un reporte vigente por hurto.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía

El hombre detenido quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los presuntos delitos de hurto, porte ilegal de armas de fuego y receptación.

Las autoridades también informaron que el capturado registra antecedentes judiciales por hurto y otros delitos.

La Policía Nacional señaló que continuará desarrollando operativos para combatir los hechos que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana. Asimismo, reiteró el llamado a la comunidad para reportar cualquier situación sospechosa a través de la línea de emergencias 123.