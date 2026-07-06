Resumen: La Fiscalía judicializó a Andrés Julián Carmona, señalado de causar la muerte de su compañera sentimental y un primo de ella tras un presunto ataque con una camioneta en una vía del Suroeste antioqueño. Además, habría arrollado a dos testigos del hecho, quienes resultaron heridos. Un juez ordenó enviarlo a prisión mientras avanza el proceso judicial.

Envían a prisión a hombre señalado de causar doble homicidio tras una discusión en el Suroeste antioqueño

La Fiscalía General de la Nación informó la judicialización de Andrés Julián Carmona, de 26 años, señalado como presunto responsable de la muerte de dos personas en hechos ocurridos durante la madrugada del pasado 29 de junio en una vía del Suroeste de Antioquia.

El caso ocurrió en el corredor vial que comunica a Santa Fe de Antioquia con el corregimiento de Bolombolo, jurisdicción del municipio de Venecia, donde, según las investigaciones adelantadas por las autoridades, se habría presentado una confrontación previa entre el procesado y las víctimas.

De acuerdo con el ente investigador, luego de la discusión, Carmona habría utilizado una camioneta para arrollar a su compañera sentimental y al primo de esta. Las dos víctimas, de 26 y 29 años, fallecieron en el sitio como consecuencia del hecho.

La investigación también señala que, después del primer episodio, el hombre presuntamente habría embestido con el mismo vehículo a una pareja que se encontraba en el lugar y que habría presenciado lo ocurrido. Estas dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas para recibir atención médica.

Fiscalía imputó tres delitos agravados

Tras la recopilación de elementos dentro del proceso investigativo, la Fiscalía presentó ante un juez a Andrés Julián Carmona Muñoz y le formuló imputación por los delitos de feminicidio, homicidio y homicidio en grado de tentativa, todos bajo circunstancias de agravación.

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Según la información entregada por la Fiscalía, el procesado no aceptó los cargos formulados en su contra durante la audiencia judicial.

Ante la solicitud del ente acusador, un juez de control de garantías ordenó imponer medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras continúa el proceso judicial.

Investigación continúa mientras avanza el proceso judicial

Las autoridades mantienen el desarrollo de las actuaciones correspondientes para esclarecer completamente las circunstancias que rodearon los hechos ocurridos en esta zona del departamento.

El caso involucra la muerte de dos personas y lesiones a otras dos, luego de un episodio que habría iniciado con una discusión y que terminó con una investigación penal contra Carmona Muñoz.

Mientras avanza el proceso, será la justicia la encargada de determinar la responsabilidad del señalado frente a los delitos que le fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación.