Resumen: El trágico suceso ocurrió en la vía principal de ingreso al municipio, específicamente a la altura del reconocido sector de 'La Gruta'

¡Por los lados de la gruta! Grave accidente de tránsito dejó un muerto en Sonsón

Minuto30.com .- Un lamentable siniestro vial ha enlutado a la comunidad del municipio de Sonsón, en el Oriente antioqueño, durante la jornada de este lunes. Un grave accidente de tránsito cobró la vida de una persona y generó conmoción entre los habitantes y conductores de la zona.

De acuerdo con los reportes preliminares, el trágico suceso ocurrió en la vía principal de ingreso al municipio, específicamente a la altura del reconocido sector de ‘La Gruta’, un punto de alto tránsito diario.

Un impacto fatal

El siniestro involucró a dos vehículos: una motocicleta y un tradicional bus escalera, comúnmente conocido como ‘chiva’. Las circunstancias exactas que llevaron a la colisión aún son materia de investigación por parte de las autoridades de tránsito, quienes intentan determinar responsabilidades y establecer cómo ocurrió el impacto.

Lamentablemente, producto del fuerte choque, el conductor de la motocicleta perdió la vida. Pese a los llamados de emergencia, la gravedad de las heridas sufridas en el accidente no permitió salvarle la vida al motociclista.

Reconocido deportista del municipio

Como Adrian Camilo Arango Ríos fue identificado el joven que murió en el lamentable accidente de tránsito; era reconocido deportista sonsoneño e hijo de la Luz Amanda Ríos, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Roble.

Las autoridades de movilidad e inspección judicial se desplazaron hasta el lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y el peritaje técnico correspondiente. Se hace un llamado urgente a todos los actores viales a transitar con máxima precaución por los corredores del Oriente antioqueño para evitar que tragedias como esta se sigan repitiendo.