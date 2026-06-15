Resumen: Una mujer identificada como Judith Jay Cuervo fue enviada a prisión mientras avanza una investigación en su contra por presuntas estafas relacionadas con falsos remates de bienes en varias ciudades del país. Según la Fiscalía General de la Nación, habría engañado a múltiples víctimas mediante documentos falsos y promesas de negocios inexistentes, en hechos que también se investigan en municipios como Rionegro y Buga.

Envían a prisión a abogada investigada por presunta red de estafas en varias ciudades del país

Una mujer identificada como Judith Jay Cuervo fue enviada a un centro carcelario tras una decisión judicial en medio de una investigación por presuntas estafas cometidas en distintas regiones del país, entre ellas Antioquia, Risaralda y el Valle del Cauca.

La decisión se tomó luego de que avanzaran nuevos procesos en su contra por hechos que, según la investigación, habrían afectado a múltiples personas mediante un mismo esquema de engaño relacionado con supuestos remates de bienes.

El presunto método de engaño

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, la mujer habría utilizado su formación como abogada para generar confianza en las víctimas, asegurando tener contactos en despachos judiciales y entidades financieras que le permitirían acceder a bienes en remate a precios inferiores al mercado.

En ese contexto, habría entregado documentos con apariencia oficial, como actas, sellos y formatos de consignación, con el fin de respaldar las supuestas transacciones y darles apariencia de legalidad.

Según lo establecido en el proceso, estas acciones habrían permitido la captación de importantes sumas de dinero, que superarían los 600 millones de pesos.

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Imputación de cargos y decisión judicial

La Fiscalía le imputó los delitos de estafa, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado, todos en modalidad agravada. Durante el proceso, la procesada habría aceptado los cargos presentados en su contra.

Un juez determinó imponer medida de aseguramiento en centro carcelario, por lo que fue ordenada su reclusión mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Antecedentes en otras regiones del país

Las autoridades también señalaron que la investigada ya había sido vinculada a procesos previos por hechos similares ocurridos en Rionegro y Buga, donde se habrían reportado otras víctimas afectadas por un esquema comparable de presunto fraude.

Estos procesos, según la información oficial, continúan en curso y están relacionados con denuncias de personas que habrían sido engañadas bajo la misma modalidad.

Reiteración de hechos bajo investigación

La investigación también indica que entre 2021 y 2024 se habrían presentado múltiples casos en los que las víctimas fueron inducidas a realizar entregas de dinero bajo la promesa de acceder a supuestas oportunidades de remate de inmuebles y vehículos.

Las autoridades judiciales mantienen abiertas las indagaciones para establecer la magnitud total de las afectaciones, así como la posible existencia de más personas involucradas o perjudicadas.

El caso sigue en desarrollo mientras la mujer permanece privada de la libertad por orden judicial.