Resumen: Un joven de 23 años fue asesinado en Medellín tras ser acusado de haber hurtado en una licorera. Según la investigación, fue retenido por presuntos miembros de una estructura criminal, trasladado a otra zona y atacado con arma cortopunzante. Tres hombres señalados de participar en el crimen fueron capturados y enviados a la cárcel mientras avanza el proceso judicial.

Envían a la cárcel a tres hombres por el brutal asesinato de un joven en Medellín a quien acusaron de ladrón

Tres hombres señalados de participar en el asesinato de un joven de 23 años en Medellín fueron enviados a prisión mientras avanza la investigación en su contra. La Fiscalía obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario para Cristian Durango, conocido como ‘Tombito’; Daniel Villa, alias ‘Piña’; y Mateo Diossa, a quienes se les atribuye participación en los delitos de homicidio agravado y hurto calificado agravado.

El caso se remonta al 11 de mayo, cuando el cuerpo de la víctima fue encontrado en una zona boscosa del barrio Girardot, con 18 heridas causadas con arma cortopunzante. Las autoridades iniciaron una investigación que permitió reconstruir los momentos previos al crimen.

De acuerdo con el material recopilado por el CTI y la Sijín, horas antes del asesinato la víctima y otro hombre se movilizaban en motocicleta por el barrio Castilla cuando habrían sido retenidos por presuntos miembros de una banda que opera en ese sector. Los señalados los acusaron de no pagar unos productos en una licorera y, bajo esa sospecha, los sacaron del barrio en motocicletas.

Uno de los retenidos logró escapar de sus captores, pero el joven de 23 años terminó asesinado en la zona boscosa donde fue hallado. La moto en la que se desplazaban nunca apareció.

Las labores de seguimiento, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad, llevaron a identificar a los presuntos responsables, quienes fueron capturados el pasado 25 de noviembre por orden judicial. Durante las audiencias, ninguno de los tres aceptó los cargos formulados por la Fiscalía Seccional Medellín.