Resumen: Un juez envió a prisión a alias Víctor Chalá, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc y vinculado a la muerte del periodista Mateo Pérez en Antioquia.

Envían a la cárcel a alias ‘Víctor Chalá’, señalado de estar detrás del crimen del periodista Mateo Pérez

Alias ‘Víctor Chalá’ fue enviado a la cárcel por orden de un juez de control de garantías tras ser señalado por las autoridades como presunto cabecilla de las disidencias de las Farc y vinculado a la muerte del periodista Mateo Pérez Rueda, ocurrida en zona rural de Briceño, Antioquia.

La decisión judicial se produjo luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara elementos materiales probatorios en contra de John Edison Chalá, conocido como alias ‘Víctor Chalá’, quien fue capturado el pasado 12 de junio en inmediaciones del peaje de Flandes, Tolima, junto a otras cinco personas.

De acuerdo con la investigación, el procesado es señalado de integrar estructuras armadas ilegales bajo el mando de alias “Calarcá”.

Su nombre tomó relevancia nacional tras ser relacionado con el secuestro, desaparición y posterior homicidio del periodista Mateo Pérez, ocurrido el pasado 7 de mayo en la vereda Palmichal, jurisdicción de Briceño.

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Durante el operativo de captura, realizado por unidades de la Dijín de la Policía Nacional, las autoridades hallaron cuatro pistolas calibre 9 milímetros, ocho proveedores, 115 cartuchos, siete teléfonos celulares y cerca de $33 millones de pesos en efectivo.

La Fiscalía indicó que entre 2023 y 2025 alias 9Víctor Chalá’ habría hecho parte del frente Darío Gutiérrez de las disidencias de las Farc, estructura con presencia en varias regiones del país y señalada de actividades relacionadas con extorsión y otros delitos.

Por estos hechos, el ente acusador imputó a los seis capturados el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Adicionalmente, a Chalá y a Wilfredo Hernández Botina, alias ‘El Indio’, les fue imputado el delito de concierto para delinquir agravado.

Tras evaluar los argumentos de la Fiscalía, el juez determinó que este sujeto y alias ‘El Indio’ deberán permanecer privados de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanzan las investigaciones. Los otros cuatro procesados cumplirán medida de aseguramiento en sus lugares de residencia.

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