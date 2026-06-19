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Resumen: Cerca de 60 agentes educativas de Medellín culminaron un proceso de formación en igualdad de género para fortalecer prácticas pedagógicas inclusivas en la primera infancia.

Medellín forma a 60 agentes educativas para romper estereotipos de género desde la primera infancia

La igualdad de género comienza desde los primeros años de vida. Con esa premisa, la Alcaldía de Medellín culminó un proceso de formación dirigido a cerca de 60 agentes educativas de Atención Integral a la Primera Infancia, con el objetivo de fortalecer sus capacidades pedagógicas y promover entornos más inclusivos para niñas y niños.

La iniciativa, denominada Transforma tu Guion: Agentes Educativas por la Igualdad de Género, fue liderada por la Secretaría de las Mujeres en articulación con la Fundación Grupo EPM y Buen Comienzo, y ejecutada por la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia.

A través de esta estrategia, las participantes recibieron formación en temas relacionados con educación emocional, diversidad, empatía, coeducación e igualdad de género, mediante una metodología que combinó aprendizaje experiencial, reflexión pedagógica y acompañamiento en escenarios reales de atención a la infancia.

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Como resultado del proceso, las agentes educativas desarrollaron 16 propuestas pedagógicas enfocadas en fortalecer la igualdad de género dentro de los espacios de aprendizaje.

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Entre ellas se encuentran cuentos infantiles con enfoque inclusivo, estrategias para incentivar juegos libres de estereotipos y la creación de ambientes pedagógicos más respetuosos de la diversidad.

La alcaldía también resaltó que entre 2024 y 2025 se incrementó en un 17% el salario de las agentes educativas, además de impulsar acciones orientadas a mejorar su bienestar y reconocer su papel en el desarrollo de la primera infancia.

Con este programa, Medellín busca seguir promoviendo transformaciones culturales que contribuyan a la construcción de una sociedad más equitativa desde los primeros años de vida.

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