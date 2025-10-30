Resumen: ¡Medida de aseguramiento para Alias El Viejo! El presunto articulador del magnicidio de Miguel Uribe Turbay fue enviado a prisión.

Envían a la cárcel a alias ‘El Viejo’: Lo acusan de planear otros atentados contra precandidatos presidenciales

La justicia colombiana dictó medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario contra Simeón Pérez Marroquín, conocido con el alias de ‘El Viejo’, noveno implicado en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

La jueza 18 Penal Municipal con función de Control de Garantías determinó la reclusión tras considerar el riesgo de fuga, la posible obstrucción a la justicia y, de manera crucial, la existencia de elementos que sugieren que el acusado estaba preparando nuevos atentados con explosivos.

Durante la audiencia, la jueza subrayó la gravedad de los hallazgos y el peligro que Pérez representa para la sociedad, especialmente para la clase política.

El Ministerio Público y la defensa de la familia Uribe Turbay apoyaron la medida, argumentando el alto riesgo de fuga, dado que el acusado tenía orden de captura desde julio y solo se hizo efectiva en octubre.

La Fiscal General de la Nación confirmó la importancia de la captura de ‘El Viejo’ al indicar que él sería el eslabón determinante entre el grupo de sicarios que ejecutó el crimen y los autores intelectuales del magnicidio.

“La evidencia que nosotros tenemos es la cercanía que tiene Simeón con la Segunda Marquetalia”, indicó.

Según la Fiscalía, Pérez Marroquín, capturado el 27 de octubre de 2025, habría actuado como articulador y cabecilla logístico de la organización criminal, encargándose de delegar el plan a alias ‘Chipi’ y de entregar el arma homicida a Catherine.

Seguimientos y Nuevos Atentados

La evidencia presentada detalló las actividades previas al crimen:

Vigilancia: En marzo de 2025, Pérez Marroquín habría participado en la vigilancia y toma de fotografías del senador Miguel Uribe Turbay durante una reunión política en el suroccidente de Bogotá.

Armamento y Logística: La jueza destacó que alias ‘El Viejo’ «ya estaba preparando la comisión de nuevos atentados con explosivos» y que había entregado directamente armas para que fueran transportadas.

La Fiscalía General de la Nación imputó a Simeón Pérez Marroquín los cargos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos, y porte ilegal de armas de fuego, todos en modalidad agravada. El acusado, sin embargo, no aceptó los cargos.

