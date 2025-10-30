¡Qué nota! Bello entrega el totalmente renovado Parque Infantil Goretti

Resumen: La Alcaldía de Bello entregó el renovado Parque Goretti (Comuna 6) con una inversión de $145 millones. El espacio cuenta con 6 nuevas atracciones y seguridad para la niñez.

Bello recibió un importante regalo para la niñez: la reconstrucción completa del Parque Infantil de Goretti. La alcaldesa, Lorena González Ospina, entregó oficialmente el espacio, que se convierte en un nuevo punto de encuentro para el esparcimiento familiar.

La renovación del parque fue posible gracias a una inversión cercana a los 145 millones de pesos y estuvo a cargo de la Secretaría de Obras Públicas y la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Bello (EduNorte).

El parque fue completamente reestructurado, priorizando la seguridad y la diversión. Se instalaron seis nuevas atracciones en metal galvanizado, diseñadas para el juego y el equilibrio de niños y niñas, que incluyen:

Pasamanos y tobogán.

Columpios.

Un puente móvil de doble arco.

Una barra tipo S y un triángulo.

Además de los nuevos juegos, el proyecto incluyó la recuperación total de la placa, a la que se le aplicó un recubrimiento sintético para mayor durabilidad. También se mejoraron y pintaron las barandas de seguridad que se encuentran en el perímetro del escenario y se renovaron los muros.

La alcaldesa González Ospina destacó la importancia social de la obra: “Estamos generando espacios apropiados para los niños, para las familias, y brindándoles esparcimiento y recreación en un lugar adecuado, alejándolos de ambientes no adecuados”, manifestó la mandataria.

El Parque Goretti no es el único espacio beneficiado por la articulación entre la Alcaldía y EduNorte. La entidad informó que la misma estrategia de reconstrucción se ha aplicado en otros dos parques: uno en Villas del Sol (Comuna 6) y otro en Niquía sector Los Ángeles (Comuna 7).

Estas obras forman parte de un plan más amplio para intervenir otros espacios previamente identificados en el municipio.

