Resumen: Una pareja fue enviada a prisión preventiva por su presunta participación en la desaparición forzada de un taxista ocurrida en diciembre de 2025 en Bosa, Bogotá. Videos de seguridad, hallazgos de sangre identificados mediante pruebas de ADN y otras evidencias sustentaron la decisión judicial, mientras el paradero de la víctima continúa siendo desconocido.

¡Entró a una barbería en Bosa y no volvió a salir! A la cárcel pareja por la misteriosa desaparición de un taxista

La investigación por la desaparición de un taxista ocurrida en Bogotá dio un nuevo avance judicial. La Fiscalía General de la Nación logró que una juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra Karen Díaz y Hernán Cano, quienes son señalados de estar presuntamente involucrados en este caso registrado en diciembre de 2025 en la localidad de Bosa.

De acuerdo con la información entregada por el ente investigador, la víctima salió de su vivienda en la mañana del 19 de diciembre con el propósito de iniciar su jornada laboral como taxista. Sin embargo, durante ese mismo día ingresó a una barbería ubicada en el sector y desde ese momento no se volvió a tener conocimiento sobre su paradero.

Las labores investigativas permitieron reconstruir parte de lo ocurrido mediante el análisis de videos de cámaras de seguridad y otros elementos probatorios recopilados durante el proceso. Según la Fiscalía, las imágenes muestran que el hombre entró al establecimiento comercial, el cual habría sido cerrado pocos minutos después por los hoy procesados.

Las autoridades también establecieron que, presuntamente, ambas personas realizaron labores de limpieza en la entrada del local, una acción que llamó la atención de los investigadores al considerar que habría tenido como propósito eliminar posibles evidencias relacionadas con la desaparición del conductor.

Los hallazgos durante el allanamiento fortalecieron la investigación

Como parte del proceso judicial, investigadores de policía judicial y peritos forenses realizaron diligencias de registro y allanamiento en el inmueble donde funcionaba la barbería.

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Durante la inspección fueron encontrados vestigios de sangre que posteriormente fueron sometidos a análisis científicos. Los resultados de las pruebas de ADN determinaron que ese material biológico corresponde al taxista desaparecido, un hallazgo que pasó a hacer parte de los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía.

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Con base en las evidencias recopiladas durante la investigación, unidades de la Policía Nacional hicieron efectiva la captura de Karen Díaz y Hernán Cano.

Los procesados fueron enviados a prisión preventiva

Tras las capturas, una fiscal del Gaula adscrita a la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales presentó a los dos investigados ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de desaparición forzada agravada.

Durante las audiencias, los procesados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía.

Pese a ello, la juez consideró que existían los requisitos legales para imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido con el taxista, cuyo paradero sigue siendo desconocido desde el día de su desaparición.

La Fiscalía indicó que la información sobre este proceso se divulga por razones de interés general, mientras avanzan las actuaciones judiciales encaminadas a establecer plenamente las circunstancias de este caso.