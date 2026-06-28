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Resumen: Un hombre de 31 años fue capturado en flagrancia en Teusaquillo luego de, presuntamente, cometer un hurto mientras cumplía una medida de prisión domiciliaria y portaba un brazalete electrónico del Inpec. Durante el operativo fueron recuperados los elementos robados, incautada un arma de fuego e inmovilizada la motocicleta en la que se movilizaba.

¡El colmo! Tenía casa por cárcel, portaba brazalete del Inpec y lo agarraron robando en Teusaquillo

Un procedimiento adelantado por uniformados de la Policía Nacional en la localidad de Teusaquillo permitió la captura en flagrancia de un hombre señalado de cometer un hurto, pese a que se encontraba cumpliendo una medida de prisión domiciliaria y portaba un brazalete electrónico de seguimiento del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

La intervención se produjo en el barrio La Soledad, luego de que ciudadanos alertaran a las autoridades sobre un presunto caso de robo. Gracias a la información suministrada y a la rápida reacción de las patrullas del cuadrante adscritas a la Estación de Policía de Teusaquillo, los uniformados lograron ubicar e interceptar al sospechoso poco después de ocurrido el hecho.

De acuerdo con la información entregada por la Policía, el capturado es un hombre de 31 años que, al parecer, acababa de despojar de sus pertenencias a dos personas mientras se movilizaba en una motocicleta.

Durante el procedimiento, las autoridades también hallaron en su poder un revólver, arma que fue incautada como parte de la actuación policial.

Recuperaron los elementos robados y verificaron sus antecedentes

Tras la captura, los policías realizaron la verificación de antecedentes del detenido, estableciendo que el hombre registraba una medida de prisión domiciliaria vigente y portaba un brazalete electrónico del INPEC al momento de los hechos.

Asimismo, las autoridades informaron que presenta antecedentes por tentativa de hurto calificado, hurto calificado y agravado, además de lesiones personales dolosas.

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Según el reporte oficial, el hoy capturado también había cumplido anteriormente una condena en un establecimiento penitenciario del departamento del Meta por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego.

En un operativo relámpago, la Policía Nacional capturó un hombre que intimidó con arma de fuego a dos personas en el barrio La Soledad para hurtarles sus pertenencias. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad ​Al verificar su identidad, tenía medida de detención domiciliaria y portaba brazalete electrónico del INPEC. pic.twitter.com/e8evtm0wlH — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) June 28, 2026

Una vez finalizadas las actuaciones judiciales iniciales, el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para continuar con el proceso correspondiente y definir su situación jurídica.

Motocicleta inmovilizada y pertenencias devueltas

Como resultado del operativo, la Policía inmovilizó la motocicleta en la que se movilizaba el presunto responsable e incautó el arma de fuego que portaba.

De igual manera, los elementos que, según las autoridades, habían sido hurtados y cuyo valor fue estimado en cerca de ocho millones de pesos fueron recuperados durante el procedimiento y posteriormente entregados nuevamente a sus propietarios.

La Policía Nacional destacó que la colaboración de la comunidad fue determinante para lograr la reacción oportuna de las patrullas y reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar de manera inmediata cualquier hecho que afecte la seguridad a través de la línea de emergencia 123 o informando la situación al CAI más cercano.