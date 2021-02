Aída Victoria Merlano contó a través de sus redes sociales que la obligaron a abandonar el Malecón de Barranquilla porque no estaba vestida adecuadamente para el lugar. En la grabación sale con una vestido de baño de color rojo y unos patines.

Victoria detalló que esta en el Malecón con unos amigos lista para grabar, según ella, se fueron para un lugar donde no había gente, pero la echaron por ‘mostrona’. “Estábamos en una zona del Malecón donde no hay nadie, la idea era que estuviera solo para poder grabar y resulta que me echaron del Malecón”, señaló indignada la hija de la excongresista Aída Merlano.

Aída Victoria Merlano siguió contando un poco alterada: “el señor me dice ‘mi superior dice que le mandes una foto de cómo estás vestida’, yo le dije perdón, yo no estoy desnuda y estoy hasta más tapada que la gente en la playa y vengo a grabar contenido para una marca”, terminó la denuncia de Victoria.

Expulsan a Aida Victoria del Malecón por ´mostrona´, parte 1/2 pic.twitter.com/20mCVwOTk2 — Pille pues (@PuesPille) February 10, 2021