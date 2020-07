La Liendra mostró el Palacio donde vive en Medellín.

Como buen “chicanero” colombiano, la Liendra, el influencer odiado y querido en las redes compartió una historia del Penthouse que alquiló en Medellín. Un “Palacio” con todas las comodidades duplex donde espera que no le ensucien el mueble de la sala que es totalmente blanco y “no lavará ni la mamá de Tarzán” así le dice sus invitadas para que desde ya no se sienten en él. La hermosa vista que presume entre otros detalles como el cuarto de lavado, comedor donde se “comerá todo lo de Medellín“, la gran cocina, cuarto de visitas para amigos y el baño de visitas que no es para él. Destacando que lo que más le gusta es las escaleras de su nuevo palacio en la capital paisa.

El Tour, de la Liendra, termina cuando entra al gran cuarto en el que duerme muy arreglado y deja ver su felicidad. Quienes han escuchado el audio del video con detemiento, se han preguntado “quién es la mujer o hembrita” que le hace la segunda en la grabación la cual se refleja en el vidrio del baño y es que en un momento sonríe o exclama algo (será su ex novia o el nuevo fichaje romántico). Además cuando entró a la cocina dijo es apenas para “nosotros“.

La Liendra vive en un Palacio