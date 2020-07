Por medio de su cuenta de Instagram, el influencer ‘La Liendra’ anunció con maletas en mano que se va a vivir a Medellín, pero lo curioso es que su ex novia también lo hizo.

Y es que después de anunciar su ruptura amorosa, ‘La Liendra’ y Luisa Castro, informaron por medio de sus cuentas de Instagram y por separado, su viaje a Medellín, pero para quedarse a vivir.

Lo curioso es que su igual decisión es anunciada casi que por los mismos días, lo que deja la inquietud sobre los motivos justo después de hacer públicas las declaraciones oficiales de su ruptura.

‘La Liendra’: “HELLO MEDELLIN, llegué y con muchos miedos pero con ganas de comerte…”

El anterior, hace parte del mensaje con el que el influencer muestra su llegada a Medellín, en el cual también expresa la evolución y crecimiento que ha tenido no solo como personaje, sino también como persona: “Hace 3 Años mi vida cambio de un momento a otro, pasando de no tener nada a tener lo que ni pensé tener… pero acá no es lo material, es la persona que se ha formado en estos 3 años…”.

Agradeció además a todas las personas que lo han apoyado y han creído en él y finalmente expresa que llega a Medellín: “vengo a darlo todo de mi”.

Vea las fotos de la llegada de ‘La Liendra’ a Medellín:



El video de Luisa Castro sobre su vida en Medellín:



Lea también: El día de su cumpleaños, Álvaro Uribe demuestra ser el hombre del que más hablan en el país