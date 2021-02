La reconocida actriz y modelo Kimberly Reyes ha dado de que hablar en estos últimos días, pues decidió confesarle a sus seguidores en Instagram que desde niña la acomplejaba su cola grande.

Kimberly reveló, “me ha acomplejado, casi nunca me quito el pareo en la playa si hay gente o desconocidos, poco uso vestidos pegados o hasta anchos porque me hacen ver redonda por todos lados. Sin embargo, agradezco tenerla y me acostumbré a ella”.

Y añadió, “además tener la cola grande siempre te hace mas propensa a tener celulitis y cosas que a uno no le gustan. Siento que ella llama más la atención que yo si la dejo que se note mucho; Quienes me conocen desde niña o incluso ahora desde adulta saben que es así”.

Sin embargo, la confesión de Kimberly no fue bien aceptada por algunos de sus seguidores que hasta manifestaron no creerle, y le hicieron comentarios sarcásticos, “Con razón exhibe tanto el complejo”, “se nota muchísimo que se acompleja, en su Instagram todas las fotos son de espalda”.

Pero los comentarios fueron subiendo de nivel, luego de que los cibernautas se fijaran en la edición de la fotografía que acompaña la revelación de la actriz, pues para muchos fueron muy notorios los retoques en el color de la imagen y la tanga del body con el que Kimberly posaba.

Otros de sus fans la defendieron argumentado que ella es bonita, que es espontánea y que les agradan sus publicaciones.

