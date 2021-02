La presentadora y modelo -Jessica Cediel- vuelve a ser víctima de bullying en redes sociales, y esta vez ella misma se encargó de viralizar los fuertes insultos que recibió, al parecer, por parte de una mujer.

La modelo decidió compartir con todos sus seguidores lo que sucedió, por medio de estados a través de su cuenta de Instagram: “Familia paso por aquí ha dejarles lo siguiente! Hay gente muy enferma en esta vida….Definitivamente cada quien irradia lo que tiene en el corazón”.

Y es que en la siguiente estado se puede observar el fuerte insulto que recibió Cediel por una foto que publicó con una corta y escotada blusa; al parecer, una mujer le escribió: “Una prostituta de mie*$% hijue*$%& qué asco”, a lo que la presentadora respondió: “Si no le gusto para qué me sigue? Y si ni me conoce por qué me trata así?”.

Finalmente, Cediel deja un mensaje claro y contundente sobre este tipo de situaciones y expresa que: “Qué hace aquí, no sé qué vacíos tendrás en tu corazón niña! Ojalá puedas ser coherente con tu vida! Uno no pierde el tiempo siguiendo gente que no le gusta o escribiendo mensajes hirientes a gente que no le gusta! Ojalá la vida llene los vacíos de tu corazón.”.

