Un video publicado en las últimas horas por Yina Calderón fue fuertemente criticado en las redes sociales por sus peculiares movimientos.

El video en el que aparece bailando al ritmo de su guaracha titulada “Toca Toca”, ha despertado burlas entre sus seguidores, “baila más un trompo empeñado que ella” “¿Está aprendiendo artes marciales?”, fueron algunos de los comentarios.

Al tener conocimiento de las reacciones, la empresaria, no dudo en responderles en otro video diciendo, “Para los que están diciendo que yo en el video que acabo de subir no se bailar y que me muevo como escoba (risas) pues obvio lindos yo se que yo no se bailar, lo que pasa es que yo bailo como me suena la música y esa canción me suena así”.

En medio de risas, Calderón enfatizó, “mi baile lo entiendo yo”.

