La exprotagonista de Nuestra Tele Manuela Gómez dijo no tener palabras luego de que le preguntaran por su amistad con la empresaria Yina Calderón. Manuela estuvo hablando con sus seguidores a través de Instagram y por medio de la opción de preguntas dio de que hablar entre los internautas.

“Porqué no te has vuelto a ver con Yina Calderón”, cuestionaron los internautas por lo que Manuela expresó: “Ni siquiera tengo palabras”. Aunque la Dj paisa no enfatizó en el tema anunció que más adelante contará los detalles de lo ocurrido; “por ahora” se quedará calladita. Recordemos que ambas mujeres protagonizaron vergonzosa pelea en Medellín.

Lea también: “Nunca he promocionado ni promovido…”: Natalia París responde tras sugerir dióxido de cloro para prevenir covid

Hace poco, Manuela le reveló a sus fans que lleva dos meses sin consumir drogas. “Dejé las drogas por voluntad propia, porque casi me muero de una sobredosis. Se los juro, estuve en la oscuridad varios minutos mientras mi cuerpo convulsionaba”, contó a través de redes sociales.