Resumen: Autoridades de Medellín capturaron a tres extorsionistas en Laureles y San Javier. Los delincuentes exigían dinero para "los muchachos de la vuelta".

Se les acabó la ‘guachafita’: Cayeron tres extorsionistas que azotaban a Laureles y San Javier

La seguridad en el occidente de Medellín recibió un importante respiro tras una serie de operativos relámpago liderados por la Policía Metropolitana y la Fiscalía.

En una acción coordinada, las autoridades lograron capturar a tres sujetos dedicados a realizar cobros extorsivos que tenían en jaque a comerciantes y residentes de las comunas 11 (Laureles) y 13 (San Javier).

Los delincuentes, que utilizaban la intimidación y supuestas alianzas con grupos criminales del sector, fueron sorprendidos en flagrancia gracias a la rápida reacción de las patrullas de cuadrante y las denuncias de las víctimas.

En el sector de San Javier, la intervención se concentró en el barrio Juan XXIII. Allí, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta fueron interceptados por los uniformados tras ser señalados de realizar cobros ilegales a los vecinos de la zona.

Gracias a un reporte de la central de radio, la Policía logró bloquearles el paso y proceder con su detención inmediata.

Estos sujetos, según las investigaciones preliminares, harían parte de una red que busca controlar las rentas ilícitas en el noroccidente de la ciudad mediante la presión constante a los pequeños negocios.

Por otro lado, en Laureles, un hombre fue capturado luego de ingresar a un local comercial y exigir dinero de manera violenta bajo la excusa de que el aporte era “para los muchachos de la vuelta”.

El delincuente intentó huir del establecimiento tras obtener el botín, pero fue interceptado a pocas cuadras por una patrulla que contaba con su descripción física exacta.

Los tres detenidos fueron trasladados a la URI de la Fiscalía, donde se adelantan los procesos para su judicialización por el delito de extorsión agravada.

La Secretaría de Seguridad de Medellín destacó que estos golpes son fundamentales para devolver la tranquilidad a los corredores comerciales de la ciudad.

Asimismo, reiteraron la invitación a la ciudadanía para que no cedan ante las presiones de los criminales y utilicen la línea 165 del Gaula para reportar cualquier intento de vacunas o exigencias económicas ilegales.