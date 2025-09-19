La delegación colombiana de patinaje de velocidad tuvo un desempeño estelar este viernes 19 de septiembre en el Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad en Beidaihe, China.

Esto al sumar cinco medallas de oro y, lo más importante, asegurar de manera anticipada su título mundial número 22, el decimoquinto de forma consecutiva.

Los patinadores brillaron tanto en la prueba de Vuelta al Circuito como en los 15.000 metros Eliminación, subiendo al podio en casi todas las categorías.

La prueba de fondo fue un gran éxito para Colombia, con tres metales dorados y dos platas. Sarah Portela se coronó campeona en la categoría juvenil femenina con un tiempo de 24.05.441.

En la categoría mayores femenina, el país hizo el 1-2 con Luz Karime Garzón (oro, 23.45.515) y Yicel Camila Giraldo (plata, 23.45.962).

Kevin Lenis se llevó el oro en la categoría mayores masculina con un registro de 21.15.405.

¡Leyendas! Colombia asegura su título Mundial de Patinaje #22 y el 15 consecutivo con 5 oros en China

El único podio que se escapó del primer lugar fue la categoría juvenil masculina, donde Romel Velásquez obtuvo la plata con 21.55.101.

En la Vuelta al Circuito, los patinadores colombianos también demostraron ser los más rápidos:

Angely Arango conquistó el oro en la rama femenina con un tiempo de 41.666. Jhon Tascón se hizo con el oro en la rama masculina al parar el reloj en 40.031.

Con este espectacular rendimiento, Colombia lidera con comodidad el medallero, afianzando su hegemonía mundial.

A la fecha, el país suma un total de 42 medallas (20 oros, 15 platas y 7 bronces), distanciándose de sus más cercanos competidores: Italia, en el segundo lugar con 18 preseas (6 oros, 5 platas, 7 bronces), y Chile, que se ubica tercero con siete medallas (3 oros, 1 plata, 3 bronces).

La gesta en Beidaihe confirma a Colombia como la potencia indiscutible del patinaje de velocidad en el planeta.

