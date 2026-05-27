Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un guacamayo azul que estaba en cautiverio fue entregado voluntariamente en Remedios y quedó bajo atención de Corantioquia para su recuperación.

Entregaron un guacamayo azul que llevaba años en cautiverio en Antioquia

Un guacamayo azul que permanecía en cautiverio fue entregado de manera voluntaria por un ciudadano en el municipio de Remedios, Antioquia.

El ave quedó bajo la protección de la Secretaría de Minas y Medio Ambiente local, que activó la ruta de atención para garantizar su recuperación.

Tras recibir al guacamayo azul, el equipo ambiental realizó una valoración inicial para verificar sus condiciones físicas y brindarle atención básica antes de su traslado.

Según informaron las autoridades, el animal se encontraba estable y posteriormente fue remitido a Corantioquia, entidad encargada de continuar con el proceso de recuperación y adaptación.

Los especialistas evaluarán si el guacamayo azul puede desarrollar nuevamente las habilidades necesarias para regresar a su hábitat natural.

El alcalde de Remedios, Albeiro Arenas, confirmó que existe articulación entre las autoridades ambientales para avanzar en el manejo adecuado del caso y garantizar el bienestar del ave.

Lea también: Medellín tendrá 142 puntos para orientar sobre becas de Sapiencia

Las autoridades recordaron que las especies silvestres no deben permanecer en cautiverio ni ser utilizadas como mascotas. Además, insistieron en la importancia de reportar cualquier caso relacionado con fauna silvestre para activar los protocolos de protección ambiental.

Expertos señalaron que esta especie cumple una función fundamental en los ecosistemas. Los guacamayos ayudan a dispersar semillas mientras se alimentan y recorren largas distancias, contribuyendo así a la regeneración natural de los bosques.

También participan en el equilibrio de las especies vegetales al consumir semillas duras que regulan el crecimiento de ciertos árboles.

El caso ha sido destacado por las autoridades ambientales como un ejemplo de entrega voluntaria y conciencia ciudadana frente a la protección de la biodiversidad en Antioquia.

Más noticias de Antioquia