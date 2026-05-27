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Resumen: Las becas de Sapiencia tendrán 142 puntos de atención en Medellín para orientar a quienes quieran acceder a cerca de 1.300 cupos de educación superior.

Medellín tendrá 142 puntos para orientar sobre becas de Sapiencia

Las becas de Sapiencia vuelven a abrir oportunidades para miles de estudiantes en Medellín. Con el objetivo de facilitar el proceso de inscripción y brindar acompañamiento a los aspirantes, la entidad habilitó 142 puntos de atención presencial distribuidos en toda la ciudad.

La estrategia busca orientar a las personas interesadas en acceder a cerca de 1.300 cupos de educación superior disponibles en esta convocatoria.

Los espacios estarán ubicados en las 16 comunas, los cinco corregimientos y en 18 instituciones de educación superior de Medellín.

A través de estos puntos, los ciudadanos podrán recibir información sobre requisitos, documentación y pasos necesarios para realizar el proceso de postulación correctamente.

Además, Sapiencia indicó que la atención será gratuita y sin intermediarios para evitar posibles fraudes o desinformación durante la convocatoria.

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Las becas de Sapiencia incluyen diferentes modalidades de apoyo académico. En total, se ofertan 772 cupos para programas de pregrado y 438 para posgrados tanto en Colombia como en el exterior. También habrá 50 becas de maestría dirigidas a docentes vinculados al Distrito y otras 40 destinadas a deportistas destacados de la ciudad.

La entidad informó que los interesados podrán consultar los horarios y direcciones exactas de los puntos de atención a través del portal oficial. Allí también se encuentra disponible toda la información relacionada con las condiciones de la convocatoria y el proceso de inscripción.

Las becas de Sapiencia estarán disponibles hasta el próximo 3 de junio al mediodía, fecha límite para que los aspirantes completen su postulación.

Con esta iniciativa, Medellín busca seguir ampliando el acceso a la educación superior y fortalecer las oportunidades académicas para diferentes sectores de la población.

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