Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez entregó la cancha sintética La Mansión en Villa Hermosa, una obra de $1.700 millones que beneficia a 151.000 personas.

¡Adiós al polvero! Entregan la moderna cancha sintética La Mansión en Villa Hermosa

La transformación de los barrios en Medellín dio un paso importante este jueves, 12 de febrero, con la entrega de la renovada cancha La Mansión.

El alcalde Federico Gutiérrez llegó hasta Villa Hermosa para oficializar la apertura de este espacio que, tras décadas de ser un terreno de arenilla, hoy cuenta con una superficie de grama sintética de estándar Fifa Basic.

Con una inversión superior a los $1.700 millones de pesos, la alcaldía busca dignificar la práctica del fútbol y alejar a los jóvenes de las estructuras criminales a través del deporte.

La intervención técnica fue integral y diseñada para resistir el uso intensivo de los más de 151.000 habitantes beneficiados.

Las obras incluyeron la nivelación del terreno, la construcción de un sofisticado sistema de drenaje central y lateral, y la instalación de una superficie con tecnología shockpad para reducir el impacto en las articulaciones de los deportistas.

“Toda la vida fue de arenilla, un problema para la comunidad, y hoy la entregamos sintética. A Medellín la estamos llevando a otro nivel”, afirmó Gutiérrez durante el evento de entrega, destacando que ya son 24 las canchas de este tipo recuperadas en la ciudad.

Además del campo de juego, la Alcaldía realizó el mantenimiento de la malla eslabonada, la pintura de las graderías y el entorno, y la instalación de tres pares de porterías adicionales para permitir el uso transversal del escenario.

El mandatario envió un mensaje directo a la juventud: “Nada de drogas, dedíquense al deporte, al arte y a estudiar”.

Esta obra se suma a la estrategia de recuperación de la infraestructura deportiva que lidera el Inder Medellín, bajo la premisa de que cada escenario de arenilla en la ciudad debe ser transformado para el disfrute digno de la gente.

Entregamos la cancha sintética La Mansión en Villa Hermosa, un escenario moderno y seguro con estándares FIFA BASIC para que la disfruten más de 151 mil personas.

Llevamos más de 380 escenarios entregados, de esos, 24 son canchas de arenilla que convertimos en sintéticas y vienen… pic.twitter.com/XBB9TBFHNK — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) February 12, 2026

