La Femenina Sub17 ajusta detalles para su doble fechas de amistosos contra Ecuador

La Selección Colombia Femenina Sub-17 ya se encuentra en territorio ecuatoriano para afrontar sus próximos dos compromisos amistosos frente a la escuadra local.

El equipo nacional aterrizó el pasado miércoles 11 de octubre sin registrar contratiempos en su traslado.

Una vez instaladas en el hotel de concentración, las jugadoras realizaron trabajos de recuperación física con el objetivo de mitigar las cargas del viaje y asegurar un descanso óptimo antes de iniciar las sesiones en campo.

Durante la jornada de este jueves 12 de febrero, el conjunto tricolor intensificó su preparación enfocándose específicamente en el planteamiento táctico.

Bajo la dirección del cuerpo técnico, las futbolistas ajustaron los detalles estratégicos y profundizaron en el plan de partido que ejecutarán en los duelos internacionales.

Esta fase final de entrenamientos busca consolidar la idea de juego y pulir los movimientos colectivos necesarios para medir fuerzas ante el seleccionado de Ecuador en Guayaquil.

Antes de la partida, las jugadoras Sofía Marín y Gabriela Rojas compartieron sus impresiones con los medios oficiales de la Federación Colombiana de Fútbol.

Marín enfatizó la excelente condición física del grupo y subrayó que la unidad interna es la mayor fortaleza del equipo, asegurando que están listas para entregarlo todo en el terreno de juego.

Por su parte, Rojas destacó la receptividad de la plantilla frente a los nuevos conceptos tácticos, señalando que los partidos previos han servido para materializar las instrucciones del entrenador y fortalecer la estructura del equipo.

